طريقة طبيعية منزلية لتنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول أستخدام

تنظيف البشرة من أهم العوامل الأساسية التي يجب الاعتناء بها والمحافظة عليها باستمرار، حيث أن البشرة الناعمة والفلاحة الخاليه من العيوب هى البشرة الجميلة التى تظهر بشكل ومظهر لائق، ويجب عليكى معرفة ما هو نوع بشرتك لكي تستطيعي التعامل معها وكيفية تنظيفها بصورة صحيحة، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى خلطة طبيعية لتنظيف البشرة.

خلطات طبيعية لتنظيف البشرة

انواع البشرة هى التى تحكم عليكى ماهو نوع الغسول المناسب الجيد الذي تستطيعى استخدامه دون أى ضرر يلحق ببشرتك، لان البشرة الدهنية عكس البشرة العادية والحالة فهي تتطلب اعتناء وتنظيف أكثر من أنواع البشرة الاخرى، وتعد البشرة المختلطة قريبه من البشرة الدهنية وتحتاج إلى عناية وتنظيف كثيراً، وتظهر مشاكل البشرة الدهنية بسبب عدم الاعتناء والمحافظة عليها وعدم تنظيفها بشكل جيد، حيث أنها أكثر أنواع البشرة معرضة للحبوب والمسامات الواسعة والبثور السوداء، ويجب الحذر الشديد عند القيام بتنظيفها، لذلك انصح كل السيدات ذوات البشرة الدهنية باستخدام الوصفات الطبيعية لتنظيف بشرتهم، لأنها آمنه جدا على البشرة ولا تعرض البشرة لأى نوع من الحساسية التى تظهر على البشرة كما أنها تنظف بعمق من خلال تقشيرها وسوف اعرض خلطة طبيعية سحرية تعمل على تنظيف كل انواع البشرة وتفتيحها.

التقشير لتنظيف البشرة

مكونات الخلطة

معلقة كبيرة ترمس مطحون.

معلقة صغيرة جليسرين.

ملعقة زبادى كبيرة.

عصير نصف ليمونة.

معلقة صغيرة ماء ورد.

طريقة تنظيف البشرة بالبن

ننظف البشرة بالغسول المناسب لها قبل اى استخدام ماسك.

نحضر بوله صغيره ونضع بداخلها الترمس والزبادى والجليسرين والليمون ونعجن بماء الورد للحصول على عجينة تفرد على الوجه والرقبة.

نقوم بفرد الماسك على كامل الوجه والرقبة، ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يجف.

نقوم بفرك الماسك من على الوجه والرقبة بحركات دائرية، ثم يغسل بالماء الفاتر فقط.

نضع اى تونر بعد استخدام الماسك لغلق المسام ويفضل ماء ورد.

سوف تلاحظين بعد هذا الماسك ببشرة نظيفة فاتحة، إذا كنتى من البشرة الحساسة من الليمون فلا داعى من الليمون ويمكن تطبيقها بدونه، فعليكى قبل البدء بالوصفة اختبار حساسية حتى تستطيعى معرفة نوع بشرتك اولا.