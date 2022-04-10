طريقة عمل البقلاوة الأصلية بخطوات سهلة وسريعة وبكل أسرارها بطعم لذيذ مثل المحلات

البقلاوة من أهم الحلويات التي يحبها الكثير من الناس، فهي لها شكل شهي وطعم رائع خفيف، لذلك تسعي الكثير من ربات البيوت لمعرفة طريقة تجهيزها وتحضيرها في المنزل مثل المحلات في خطوات بسيطة، لذلك جئنا لكم بطريقة عمل البقلاوة بالمكسرات، بطريقة بسيطة لا تحتاج لمجهود أو حتى تكاليف أو وقت كبير حتى يتم إعدادها بالشكل المطلوب.

طريقة عمل البقلاوة في المنزل بنفس

اصنعي اجمل الحلويات اللذيذة الممتعة في المنزل بكل سهولة، دون الاحتياج إلى شرائها من المحلات ومن أهم هذه الحلويات هي البقلاوة الرائعة وهي عبارة عن طبقات من الجلاش الخفيف الهش الذي يتم حشوه بالمكسرات الرائعة، وخطوات التحضير بشكل تفصيلي كالآتي:

المكونات

لفة واحدة من الجلاش ماتعادل نصف كيلو تقريبًا.

كوبين من المكسرات المختلفة حسب الرغبة او الفستق المجروش.

كوب من السكر البودرة الناعم.

كوب من السمن السايح.

كوبين من الشربات.

مكونات الشربات الخاص بالبقلاوة

كوب من السكر

كوب من الماء.

ليمونة معصورة.

ملعقة صغيرة من الفانليا أو ماء الورد.

طريقة تجهيز الشربات

احضري وعاء على النار واضيفي به الماء والسكر.

اتركيه حتى يغلي تمامًا.

أضيفي إليه بعد ذلك عصير الليمونه.

اتركيه حتى يتغير قوامه.

ارفعيه من النار، ثم أضيفي إليه الفانليا.

اتركيه حتى يبرد،بعد ذلك ليتم وضعه على البقلاوة.

طريقة تحضير البقلاوة