نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسبب الوفاة خطورة استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة فإنك تحوله إلى سم قاتل . في المقال التالي
زيت الزيتون من أشهر الزيوت استخداما و يعرف بفوائده الكثيرة حيث أنه يعمل على تقوية عضلات القلب ويساعد على التخلص من القلق و الاكتئاب و يعالج امراض الكبد و يقوي التركيز والتخلص من الزهايمر و يقلل فرص الاصابة بمرض السرطان و مساعدة الجهاز الهضمي على هضم الطعام ورغم كل ذلك فإنه ايضا سلاح ذو حدين و له كثير من الأضرار عند الإفراط في استخدامه أو استخدامه في حالات الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر عكسيا و سوف نعرض في مقالنا هذا اضرار زيت الزيتون .
أضرار زيت الزيتون و تأثيره سلبيا على الجسم
- يحتوي زيت الزيتون على سعرات حرارية عالية ونسبة من الدهون التي تصيب الجسم بالسمنه في بعض الأوقات ويتسبب في تصلب الشرايين والجلطة القلبية .
- ايضا يؤثر في بعض الأحيان على نسبة الكولسترول في الجسم وهذا يؤدي إلى الإصابة بمشاكل كثيرة في القلب .
- حيث أنه معروف أن الإكثار من استخدامه يؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم و يسبب أيضا الشعور الدائم دوخة و اغماء و فشل كلوي في بعض الأحيان .
- كما أنه يؤثر على الكبد و تكوين حصى المرارة .
أيضا يؤدي الكثير من المشاكل إذا تفاعل مع الأدوية الاتية :
١. أدوية ضغط الدم .
٢. أدوية علاج السكر .
√ و مع ذلك فإنه يمتلك فوائد كثيرة للجسم .
فوائد زيت الزيتون للجسم : –
- حيث أنه من المعروف أنه يعمل زيت الزيتون على تقليل نسبة الإكتئاب عند الأشخاص و تقليل القلق و التوتر .
- يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام بسهولة ويعالج الإمساك .
- يحسن من صحة الكبد عند استخدامها بطريقة صحيحة .
- يساعد المخ على التركيز بشكل كبير ويمنع فرص الإصابة بمرض الزهايمر .
- كما أنه يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان .
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