يسبب الوفاة خطورة استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة فإنك تحوله إلى سم قاتل .

زيت الزيتون من أشهر الزيوت استخداما و يعرف بفوائده الكثيرة حيث أنه يعمل على تقوية عضلات القلب ويساعد على التخلص من القلق و الاكتئاب و يعالج امراض الكبد و يقوي التركيز والتخلص من الزهايمر و يقلل فرص الاصابة بمرض السرطان و مساعدة الجهاز الهضمي على هضم الطعام ورغم كل ذلك فإنه ايضا سلاح ذو حدين و له كثير من الأضرار عند الإفراط في استخدامه أو استخدامه في حالات الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر عكسيا و سوف نعرض في مقالنا هذا اضرار زيت الزيتون .

أضرار زيت الزيتون و تأثيره سلبيا على الجسم

يحتوي زيت الزيتون على سعرات حرارية عالية ونسبة من الدهون التي تصيب الجسم بالسمنه في بعض الأوقات ويتسبب في تصلب الشرايين والجلطة القلبية .

ايضا يؤثر في بعض الأحيان على نسبة الكولسترول في الجسم وهذا يؤدي إلى الإصابة بمشاكل كثيرة في القلب .

حيث أنه معروف أن الإكثار من استخدامه يؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم و يسبب أيضا الشعور الدائم دوخة و اغماء و فشل كلوي في بعض الأحيان .

كما أنه يؤثر على الكبد و تكوين حصى المرارة .

أيضا يؤدي الكثير من المشاكل إذا تفاعل مع الأدوية الاتية :

١. أدوية ضغط الدم .

٢. أدوية علاج السكر .

√ و مع ذلك فإنه يمتلك فوائد كثيرة للجسم .

فوائد زيت الزيتون للجسم : –