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عمل الفستق الكداب أو الحلبي، ما ألذ طعم حلويات رمضان بحشوة الفستق اللذيذة، ولكن الفستق من المكسرات عالية الثمن فقد يتعدى سعر الكيلو منها 400 ج، يمكنك تحضيره في المنزل بمكون واحد فقط له بنفس طعم ونفس شكل الفستق الأصلي ولن تلاحظي الفرق، قومي باستخدام الفستق الكذاب في صنع ألذ الأكلات والحلويات العربية والشرقية وحتى حلوى رمضان اللذيذة. عمل الفستق الكداب أو الحلبي طريقة عمل الفستق الكداب أنقي الفول السوداني في الماء مدة لا تقل عن 4 ساعات.

قومي بتصفيته جيدًا وجففيه.

ضعيه في صينية فرن وضعي معه كوب الفستق وقومي بنثرها في الصينية بالكامل.

يتم وضعهما في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقائق فقط.

أخرجي الصينية وانتظري حتى تهدأ.

في كبة كهربائية قومي بوضع الفول والفستق المحمص في الفرن وضعي معهما القليل من لون الطعام سواء كان السائل أو البودر.

قومي بتشغيل الكبة واطحني المكونات جيدًا.

إذا كان لون خفيف يمكنك إضافة المزيد منها ولكن قليل.

ضعي روح الفستق بالكبة أيضًا.

في برطمان نظيف وجاف قومي بالاحتفاظ بالفستق الكداب و قومي بإخراجه من الثلاجة عند الاستخدام. الفستق الكداب بروح الفستق طريقة الفستق الكداب بروح الفستق في الكبة الكهربائية قومي بوضع الفول السوداني وقومي بطحنه ولكن ليس بشكل ناعم.

في وعاء مناسب الحجم ضعي نصف ملعقة روح الفستق ولون الطعام وقلبي المكونان معًا.

ضعي بعد ذلك في الوعاء الفول السوداني المطحون وقلبي المكونات حتى تندمج مع بعضها.

اتركي الخليط فترة 3 ساعات على الأقل قبل تطبيق الخطوة التالية.

ضعي الفول في صينية وقومي بنثره على كامل الصينية ويوضع بعد ذلك في الفرن حتى يحمص الفول.

قومي بإخراج صينية الفستق الكداب من الفرن ويترك حتى يهدأ.

إذا قومي بطحن الفول في الكبة في المرة الأولى نصف طحنه قومي بوضعه في الكبة مرة ثانية، إذا كان الفول مطحون في المرة الأول جيدًا لا تقومين بطحنه مرة ثانية.

احتفظي بيه في علبة نظيفة وجافة. عمر شويل - جدة بأقل التكاليف... طريقة عمل الفستق الكداب أو الحلبي بنفس طعم وشكل وريحه الفسدق حلو جدا لجميع الحلويات مش هتبطلى تعمليه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل التكاليف… طريقة عمل الفستق الكداب أو الحلبي بنفس طعم وشكل وريحه الفسدق حلو جدا لجميع الحلويات مش هتبطلى تعمليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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