ماسك الجيلاتين والنشا خلطة رائعة لإزالة شعر الوجه جربي بنفسك

ماسك الجيلاتين والنشا من الوصفات الطبيعية التي تزيل شعر الوجه بمكونات آمنة على البشرة ولا تسبب لها أي مشاكل، ووصفتنا اليوم يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، فهي مكونة من مواد طبيعية مفيدة للبشرة تمنحها النعومة وتعمل على تنظيف البشرة من الشوائب والرؤوس السوداء وتقشير خلايا الجلد الميت، كما أنها تعمل على شد المسام مما يزيد من نعومة البشرة ونضارتها، ويقلل من ظهور علامات التقدم في العمر ويحفز إنتاج الكولاجين الذي يعطي نضارة للبشرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك الجيلاتين والنشا لإزالة شعر الوجه.

مكونات ماسك الجيلاتين والنشا

سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل الماسك، وهي كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.

ملعقة كبيرة ممسوحة نشا.

2 ملعقة كبيرة من مغلي الكركديه.

ملعقة كبيرة ممتلئة من بودرة الجيلاتين النباتي.

ملعقة كبيرة ماء زهر(ماء ورد).

طريقة العمل

نضع ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال وملعقتين كبيرتين من الكركديه المغلي في إناء، ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة ممسوحة نشا. نقلب المكونات جيداً ثم نضيف ملعقة كبيرة ممتلئة من بودرة الجيلاتين النباتي، ونستمر في التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد مع استمرار التقليب، ثم نضع المكونات على النار مع التقليب المستمر. نبعد المكونات من وقت لآخر عن النار مع استمرار التقليب ثم نعيدها على النار. نستمر في التقليب حتى يثقل القوام (تستغرق مدة طبخ الخلطة على النار حوالي عشر دقائق مع التقليب المستمر). نترك الخلطة تبرد قبل استخدامها على بشرة الوجه والأماكن المراد إزالة الشعر منها.

طريقة الاستخدام

يجب عدم استخدام الماسك على الحواجب أو الرموش لأنه مزيل قوي للشعر. نفرد الماسك على الوجه من أسفل لأعلى ونتركه حتى يجف، ثم نزيل الماسك من على الوجه برفق ونغسله جيداً. استخدمي كريم مرطب بعد إزالة الماسك، ويمكنك عمل الماسك بكميات والاحتفاظ به في الثلاجة، وعند الاستخدام نضعه على حمام ماء ساخن. يجب التأكد من عدم وجود حساسية تجاه مكونات الماسك، ويتم ذلك بوضع كمية قليلة من الماسك على بشرتك والتأكد من عدم وجود حساسية.

ماسك الجيلاتين والحليب

المكونات

ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير

نخلط بودرة الجيلاتين مع الحليب ثم نضع الخليط على حمام ماء ساخن مع التقليب حتى يثقل القوام. نترك المزيج يبرد ثم نفرده على الوجه ونتركه حتى يجف وتقريباً يحتاج 15 دقيقة. نقوم بتقشير الماسك ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، وستلاحظين أن الماسك يمنح البشرة الحيوية ويخلصنا من الشعر والرؤوس السوداء.

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سنقدم لكم فما يلي مجموعة من النصائح التي يقدمها خبراء التجميل للمحافظة على صحة البشرة:-