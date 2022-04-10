سحر مفعول كريم جليسوليد المعجزة لتبييض الوجه وإزالة البقع الغامقة والتصبغات في غضون دقائق

يعد كريم جليسوليد من أنواع الكريمات التى تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، كما أنه يعالج الهالات السوداء التى تظهر تحت العينين ويعمل على تفتيحها ويعمل أيضاً على ازاله التجاعيد والخطوط الرفيعة التى توجد حول الفم والعينين، فهو كريم فعال وممتاز لحل جميع مشاكل البشرة، وبسبب كل هذه الفوائد التى توجد فى كريم جليسوليد سوف نقوم بتقديم وصفة طبيعية لتبييض الوجه.

طريقة عمل خلطه لتبييض الوجه بكريم جليسوليد

خلطة كريم جليسوليد سوف تعمل على إزالة التجاعيد المبكرة ومنح البشرة النضاره والنعومه، فهو كريم يصلح لجميع أنواع البشرة وله فوائد عديدة، حيث أنه يمكن استخدامه فى علاج مشاكل كثيرة للبشرة ويساعد على التخلص من اثار الحبوب التى من الصعب إزالتها بصعوبة، فهو ممتاز لحل جميع مشاكل البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من جليسوليد.

معلقة نشا صغيرة.

كبسولة فيتامين ه.

معلقة زيت زيتون صغيرة.

علبة كريم معقمة.

طريقه تحضير وصفه لتبييض البشرة بالجليسوليد

نحضر علبه نظيفة ومعقمة، ثم نضع كريم جليسوليد والنشا ونخلطهم جيداً، ثم نضيف زيت الزيتون ونفرغ الكبسولة ونأخذ الزيت الذى بداخلها ونقلب المكونات حتى يتجانسوا.

نضع الكريم على البشرة مرتين فى اليوم صباحاً ومساء.

يستخدم بعد تنظيف البشرة بالغسول المناسب للبشرة.

هذه الوصفة تفيد في تفتيح البشره وتوحيد لون البشرة، كما أنه يعالج الهالات السوداء ويعمل على ازاله الرؤوس السوداء وإغلاق المسامات، ويفيد أيضاً فى إزالة الشوائب من على البشرة واعطاء البشرة النعومة والاشراق، كما أنه يخفي البقع البنيه الناتجة من أشعة الشمس ويعطى البشرة التفتيح الملاحظ بعد استخدامه بثلاثة أيام متتالية سوف تلاحظين وجه منور ومشرق وحالة من العيوب، حيث أن النشا تعد من الوصفات الطبيعية التى تدخل فى العديد من الوصفات التجميلية التي تعمل على تفتيح البشرة وعلاج التصبغات التى توجد على سطح البشرة، كما أن فيتامين ه من أكثر الفيتامينات التي تعالج مشاكل الاسمرار الناتج من اشعة الشمس مما تعطى الوجه التفتيح وتوحيد لون الجلد، ويعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التى تعالج مشكلة الغمقان، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة وينعمها، فهذه الوصفة خليط من مكونات طبيعية تعطى البشرة النضارة و التفتيح الطبيعى.