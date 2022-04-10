ماسك الخميرة السحري من الخلطات الطبيعية المفيدة لنضارة البشرة وعلاج كثير من المشاكل التي تصيبها مثل حب الشباب والالتهابات الجلدية، حيث تحتوي الخميرة على البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تفيد البشرة، وينصح خبراء التجميل باستخدام الوصفات الطبيعية لأن المستحضرات الكيميائية تسبب كثير من المشاكل على المدى الطويل، كما أن الوصفات الطبيعية رخيصة الثمن ومتوفرة وتعطي نتائج فعالة في مكافحة الشيخوخة ومنح البشرة نضارة وحيوية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك الخميرة السحري لتفتيح البشرة ومنع ظهور التجاعيد.

مكونات ماسك الخميرة السحري

تتوفر مكونات ماسك الخميرة في المنزل ولا نحتاج لتحضيره سوى بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة ونصف خميرة جافة.

ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة حليب مجفف.

طريقة عمل الماسك

يتم تحضير الماسك بخطوات بسيطة وغير معقدة كالتالي:-

نضع ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الجافة في طبق عميق، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الحليب المجفف وملعقة كبيرة من النشا. ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها. نغسل الوجه جيداً ثم نفرد الماسك على البشرة ونتركه لمدة ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر. قبل استخدام الماسك يفضل وضع كمية قليلة من الماسك على جزء من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه مكونات الماسك.

ماسك الخميرة وزيت الزيتون لترطيب البشرة

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل الماسك

نضع ملعقتين كبيرتين من الخميرة الجافة في طبق ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونقلب حتى يمتزجوا جيداً. نغسل الوجه جيداً ونوزع عليه الماسك ونتركه على البشرة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

فوائد الخميرة للبشرة

الخميرة غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجلد والبشرة، ومن أهم فوائدها ما يلي:-