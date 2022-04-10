طريقة عمل البسبوسة أحلى من المحلات بيتي طرية وهشة وبالمقادير المظبوطة

تعتبر البسبوسة من الحلويات الشهية التي يحبها الأطفال والكبار والتي يلجأ الكثير منا لشرائها من الخارج ولكن سوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بطريقة هشة وطرية دون الحاجة شرائها من الخارج وبأسهل المقادير والمكونات.

طريقة عمل البسبوسة.

المقادير.

كوب من الزبادي.

نصف كيلو سميد.

ملعقتين سمنة بلدي.

ملعقة زبدة.

كوب من السكر.

ملعقتين كبار من جوز الهند.

طريقة التجهيز.

نقوم بخلط الزبادي مع السميد ونقوم بالتقليب جيدًا حتى يصبح القوام متجانس.

نقوم بإضافة السمنة والزبدة والسكر للمكونات ونقوم بالتقليب جيدًا ونقوم بالتقليب.

نحضر صينية بسبوسة مقاس ٣٠ ونقوم بدهن الصينية بواسطة الزبدة أو السمنة ونقوم بوضع البسبوسة في الصينية.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بوضعها في الفرن حتى تستوي ونقوم بإشعال النار العلوية.

طريقة عمل الشربات.

المقادير.

كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة لمون.

كيس من الفانيليا.

طريقة التجهيز.

▪︎يتم خلط تلك المكونات التي تم ذكرها ويتم تقليبهم على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة حتى تصبح الشربات جاهزة للتقديم.

▪︎نقوم بوضع الشربات وهي ساخنة على البسبوسة ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة إلى ساعة ثم نقوم بتقطيعها ويمكن حشو البسبوسة بالذبيب أو الفول السوداني أو جوز الهند حسب الرغبة.

فوائد جوز الهند بوجه عام.

كما أنه يعطي نكهة مميزة للبسبوسة ولجميع الحلويات.

كما أنه يحتوي جوز الهند على مواد تعطي الجسم الطاقة اللازمة.

كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه يعمل على رفع مستوى المناعة وله دور فعال في تقليل نسبة الكوليسترول في الجسم.

وبهذه الطريقة نحصل على بسبوسة طرية وهشة بدلًا من شرائها من الخارج بطريقة موفرة وبأقل المكونات والمقادير وبطريقة مضمونة.