نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لا تفقد حياتك .. اذا ظهرت هذه العلامة في ذراعك فتوجه فوراً الى الطبيب في المقال التالي

تعد ارتفاع نسبة الكوليسترول من الأمور المنتشرة لدى الكثير من الأشخاص والتي يمكن أن تسبب أمراض خطيرة منها انسداد الشرايين أو الإصابة بالجلطات المزمنة وسوف نتناول في هذا المقال بعض العلامات التي إذا ظهرت عليك فمعناها ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم. بعض العلامات وخاصة الذراع التي تشير إلى رفع نسبة الكوليسترول في الجسم من أهم تلك العلامات الشعور بآلام القلب المزمنة والشعور بعدم القدرة على تحريك الكتف الأيسر فهذا معناه ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ويجب سرعة التوجه إلى الطبيب.

ظهور بعض الدهون في منطقة الكوع فهذه إشارة واضحة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم.

تكون حبوب مثل الدهون يكون ملمسها مثل الكورة تحت الجلد في الجفن العلوي من العين فتلك إشارة على ارتفاع نسبة الدهون في الجسم.

تحول قزحية العين إلى اللون الرمادي فتلك إشارة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم.

الشعور بآلالام من الجزء الأيسر من القلب فذلك دليل على تراكم الدهون حول شرايين الجسم.

الشعور بالتنميل في اليدين والقدمين لأن الأوعية الدموية لكل من الأيد والقدم التي تقوم بتغذيتهم بدأت بالاختناق بسبب تراكم الدهون.

الشعور بآلام حول الفقرات العنقية والقطنية بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول وتراكم الدهون.

الشعور بالصداع من الجهة السفلية من الرأس اشارة أيضًا إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم. عدم تناول كمية كافية من الماء حيث يعتبر الماء من أقوى المشروبات التي تساعد على خفض الكوليسترول وحرق الدهون. الإسراف في تناول السكريات والحلويات من أكثر الأطعمة التي تعمل على رفع نسبة الكوليسترول في الجسم. كما أنه تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية والدهون بالجسم. عمر شويل - جدة حتى لا تفقد حياتك .. اذا ظهرت هذه العلامة في ذراعك فتوجه فوراً الى الطبيب - ثقفني

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