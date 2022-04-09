نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اروع من الحلوانى.. أسرار أول مرة تعرفيها لنجاح عجينة القطايف هتندمي لو مجربتهاش بكل سهولة وبدون تكاليف في المقال التالي
اروع من الحلوانى.. أسرار أول مرة تعرفيها لنجاح عجينة القطايف ، تعتبر القطايف واحدة من ألذ أنواع الحلويات الشرقية المعروف وجودها في شهر رمضان الكريم بجانب الكثير من الأنواع الأخرى من الحلويات كبلح الشام ولقمة القاضي والكنافة بجميع أنواعها المختلفة، حيث أن الجميع ينتظر أطعمة وحلويات هذا الشهر المبار الذي يجمع العائلة مع بعضهم على السفرة، مما يجعل ربات المنازل يقوموا بالبحث عن أفضل الأصناف الذي يحب أن يتناولها أفراد الأسرة، ومعاً وعبر السطور القادمة سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في البيت.
اروع من الحلوانى.. أسرار أول مرة تعرفيها لنجاح عجينة القطايف
إليك سيدتي واحدة من أفضل الطرق الذي يمكن أن تستعينين بها عند تحضير عجينة القطايف في البيت بخطوات سهلة وبسيطة جداً تتلخص فيما يلي:
المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة صغيرة سكر.
- 2 كوب ماء فاتر.
- ذرة ملح.
طريقة التحضير:
- 5 كوب ماء فاتر يضاف له السكر والخميرة وقلبيهم مع بعضهم.
- يفضل أن يتم تركها في مكان دافئ حتى أن تتفاعل ويتضاعف حجمها.
- ثم يتم إحضار وعاء كبير الحجم ضعي به الدقيق والملح وقلبيهم مع بعضهم.
- يتم سكب الخميرة في وعاء الدقيق وقلبيهم بلطف.
- يتم سكب مقدار من الماء بالتدريج مع التقليب حتى يتكون لديك عجينة سائلة لتكون سميكة القوام.
- حتى أن تكون مثل عجينة لقمة القاضي يتم ترك العجينة حتى تتخمر في مكان دافئ لحوالي ساعة حتى أن يتضاعف حجمها.
- ثم بعد ذلك تأتين بها وتقطعيها لكرات متوسطة الحجم وفردها بشكل دائري.
- ثم يتم حشوها وغلقها بالطريقة المعتادة.
- ثم ضعي طاسة على النار يضاف له الزيت وابدئي في قلي عجينة القطايف واحدة تلو الأخرى حتى تصبح باللون الأصفر الذهبي.
- يتم الاستمرار في هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية الموجودة إليك.
عجينة القطايف على طريقة منال العالم
المقادير:
- 2 كوب دقيق.
- 5 كوب سميد ناعم.
- 3 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة.
- 5 كوب ماء فاتر.
- 1 ملعقة صغيرة ماء الزهر.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
طريقة التحضير:
- قومي بإحضار وعاء عميق ضعي به المكونات وابدئي في خلطها بالمضرب الكهربائي.
- تضاف الماء بالتدريج وتترك العجينة في مكان دافئ لمدة 3 ساعات.
- قلبيها من الحين إلى الآخر ثم تحضرين صينية سميكة ضعيها على النار حتى تصبح ساخنة.
- ضعي بها فوطة نظيفة ويسكب عليها العجينة لتصبح في شكل قرص يترك بدون تحريك حتى يجف.
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