بحبة من البصل المفروم اعملي شيش برك باللحمة بطريقة بسيطة لكي ولعائلتك

يعد الشيش برك باللحمة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يقبل عليها الكثيرين وهي من الاطباق الشامية اللذيذة التي يتم تحضيرها باللبن والعجين، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل حيث تعد ملكة الأكلات باللبن كما يمكن تقديمها بجانب الأرز، كما يمكن تحضيرها في وقت قصير، ايضاً تتكون هذه الأكلة من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل أهمها اللبن ويعرف اللبن بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شيش برك باللحمة بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل شيش برك باللحمة

يحتوي شيش برك باللحمة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كيلو من اللبن.

رشة من الملح.

٣ أكواب من الدقيق.

٢ كيلو من الماء.

ماء للعجن.

٦ ملاعق من النشا.

للحشو

حبة من البصل المفروم.

رشة من الملح.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

كزبرة مفرومة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير شيش برك باللحمة بطعم رائع ومميز وبطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات السهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-