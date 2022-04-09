بحبة من البصل المفروم اعملي شيش برك باللحمة بطريقة بسيطة لكي ولعائلتك

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يعد الشيش برك باللحمة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يقبل عليها الكثيرين وهي من الاطباق الشامية اللذيذة التي يتم تحضيرها باللبن والعجين، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل حيث تعد ملكة الأكلات باللبن كما يمكن تقديمها بجانب الأرز، كما يمكن تحضيرها في وقت قصير، ايضاً تتكون هذه الأكلة من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل أهمها اللبن ويعرف اللبن بفوائده الكثيرة للجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شيش برك باللحمة بطعم رائع في المنزل.
مقادير عمل شيش برك باللحمة
يحتوي شيش برك باللحمة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ كيلو من اللبن.
- رشة من الملح.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ٢ كيلو من الماء.
- ماء للعجن.
- ٦ ملاعق من النشا.
للحشو
- حبة من البصل المفروم.
- رشة من الملح.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- رشة من الفلفل الأسود.
- كزبرة مفرومة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير شيش برك باللحمة بطعم رائع ومميز وبطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات السهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الملح والماء مع العجن حتى نحصل على عجينة طريقة ومتماسكة.
- بعد ذلك نقوم بخلط اللحم مع البصل المفروم والكزبرة والفلفل الأسود والملح حتى يمتزج الخليط بشكل جيد.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل دوائر نحشوها باللحم ونغلقها جيداً حتى لا تتفكك.
- بعد ذلك نحضر إناء عميق ونضع به اللبن، ثم نقوم بتذويب النشا في الماء ونسكبه على اللبن.
- ثم نضع الإناء على النار ونتركه حتى يغلي، بعد ذلك نقوم بإضافة رشة من الملح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الشيشبرك على خليط اللبن ونتركه على نار متوسطة حتى ينضج.
- ثم نسكبه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق شيش برك لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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