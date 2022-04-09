نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة النابلسية الناعمة بالجبنة الموزريلا والعكاوي خطوة بخطوة بطعم مطاطي ولذيذ وطريقة تحضير سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من اليوم الذي بدأ فيه الشهر الكريم شهر رمضان المبارك ونحن نتسابق في عمل الحلويات بلجميع اصنافها وانواعها وخصيصا الكنافة والتي تعد من اهم الحلويات التي تعد في رمضان ، ومن اشهر انواعها الكنافة النابلسية والتي تعد من أصل سوري والتي انتشر عملها في جميع محال الحلويات كما اشتهرت مؤخرا في عملها جميع البلاد العربية وحازت على اعجاب كبير من الجميع ، وهذا ليس جديد من المطبخ السوري ان يرينا كل هذا الابداع في صنع الحلويات والحوادق والتي تشتهر منها الشاورما السوري وغيرها من المؤكلات السورية اللذيذة ، لذا جئنا هنا في هذا المقال بطريقة مفصلة لعمل الكنافة النابلسية التي تحشى بالجبن وهنا سنوضح طريقتين بنوعين من الجبن لحشوها .

تعد الكنافة النابلسية والتي تشتهر بها ايضا فلسطين من اكثر انواع الكنافة التي تجمع بين الحادق والحلو وهذا انها كنافة يشترط ان تكون ناعمه او مطحونة وهذا لالتصاق طبقة الجبنه العكاوي بها فهي سهلة التحضير وانها تعمل من طبقة واحدة للكنافة في والطبقة الثانيه للجبن ومن ثم يوضع في الفرن او على النار تسيح الجبن ومن ثم تقلب في صينية نفس مقاس الاولى و من ثم تسقى بالقطر

طريقة عمل الكنافة النابلسية الناعمة

مكونات الكنافة النابلسية :

نصف كيلو من الكنافة

ربع كيلو من الجبن العكاوي الخاصة باللحلويات

لون طعام برتقالي

قطر او شربات

سمن

فستق حلبي مجروش او اي نوع مكسرات تفضلينة للتزيين

طريقة تحضير الكنافة النابلسية :

اولا قومي بااذابة السمن حتى تصبح سائله ، ثم قومي بتصفية الجبن العكاوي عن طريق وضعها في مصفاة كي تتخلص من الماء الزائد بها ، ثم في صينية الخبز الخاصة بالكنافة ويفضل ان تكون قصيرة الحواف قومي بوضع كوب من السمن السائح مسبقا ومن ثم قومي بوضع لون الطعام الذي تفضلينة على السمن مع التحريك سويا حتى يتداخل اللون مع السمن . ثم قومي بوضع الكنافة ويفضل ان تكون قد وضعت في الثلاجة مسبقا قومي بخلطها في الخلاط حتى تصبح ناعمة ، ثم قومي بتقليب الكنافة في وعاء كبير مع السمن الذائب الباقي بااصابع يديكي ثم قومي بوضع الكنافة في صينية المدهونة بالسمن الملون مسبقا مع فردها في قاع الصينية والضغط عليها جيدا ثم قومي بتوزيع الجبن على الكنافة حتى تتغطى تماما ، ثم قومي بوضع الصينية على نار هادئة حتى تنضج الكنافة والجبن تذوب وتصبح الكنافة محمصة ثم قومي بقلب الصينية التي بها الكنافة في طبق التقديم الخاص بك مع تسقيتها بالقطر او الشربات الذي تفضلين قوامة ثقيل اوخفيف ، ثم قومي بتزيينها وبالهناء والشفا

الكنافة النابلسية بالجبنة الموزريلا

مكونات :

كيلو من الكنافة

نصف كيلو من الجبن العكاوي المصفي

نصف كيلو من الزبدة السائلة

لون طعام

شربات او قطر

2 كوب جبنة موزيلا

فستق للتزيين

طريقة التحضير :

قومي بمزج الزبدة مع لون الطعام الذي تفضيلنه ثم قومي بسكبه على الكنافة الناعمة ،ثم قومي بتقلية حتى يتجانس اللون والزبدة مع الكنافة ، ثم قومي بدهن صينية الكنافة ومن ثم افردي خليط الكنافة مع الضغط عليه، ثم قومي بتوزيع خليط جبن العكاوي والموزريلا على الكنافة وتدخل الفرن حتى تنضج ،ومن ثم اخرجيها وقومي بقلبها في الطبق وقومي بتسقيتها بالشربات وتزيينها وتقدم لعائلتك بالهنا.