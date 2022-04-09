سلطات متنوعة بطريقة سهلة وسريعة وصحية وبمذاق روعة أحلى من الجاهزة

سلطات متنوعة ، من المقبلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها مفيدة من الناحية الصحية، حيث تعد مصدر غني بالبروتينات والفيتامينات، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها حتى يتسنى لكل ربات البيوت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها فهي لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضا، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كبة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل سلطات متنوعة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات سلطات متنوعة

تتكون سلطات متنوعة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

400 جم زيتون مخلل مغسول ومقطع حلقات (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي في المنزل بدلا من شرائه).

حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم.

بقدونس مفروم ناعم.

نصف كوب كاتشب.

2 ملعقة كبيرة هريسة فلفل أحمر (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر بدلا من شرائها).

2 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

ربع كوب عصير الليمون.

رشة سكر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على سلطات متنوعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزيتون المخلل والطماطم والبقدونس، ثم نقلبهم جيدا.

ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الكاتشب وهريسة الفلفل الأحمر ودبس الرمان وعصير الليمون والملح والسكر، ثم نقلبهم جيدا.

ثم نسكب خليط الكاتشب فوق خليط الزيتون ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نحضر وعاء تقديم ونوزع فوقه السلطة.

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي

المكونات

طبق كبير من الباذنجان المقلي مقطع مكعبات.

طبق صغير من البطاطس المقلية مقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة من السماق.

طبق صغير من الفلفل الأحمر الحلو مقطع مكعبات.

نصف كوب زبادي.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

ربع كوب عصير ليمون.

ملح.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

خس مفروم ناعم.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الباذنجان والبطاطس والفلفل الأحمر المقلي والسماق، ثم نقلبهم جيدا. ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الزبادي والطحينة وعصير الليمون والملح ودبس الرمان، ثم نخلطهم جيدا. ثم نحضر طبق تقديم ونوزع فيه الخس المفروم، ثم نوزع فوقه صوص الزبادي والطحينة، ثم نوزع فوقه خليط الباذنجان المقلي، ثم نوزع فوقه الكمية المتبقية من صوص الزبادي والطحينة. بعد ذلك نقدم السلطات. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السلطة الخضراء

المقادير

طماطم مقطع مكعبات متوسطة.

خيار مقطع حلقات.

بصل أخضر مفروم ناعم.

بصل أحمر مقطع شرائح.

خس مفروم ناعم.

خبز عربي مقلي

طريقة التحضير