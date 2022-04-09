نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المهلبية التركية على اصولها والمهلبية السورية والمصرية في المقال التالي

تعتبر المهلبية من الذ واشهى الحلويات سواء فى المطبخ التركي والمطبخ العربى عموما. وهى من الحلويات الشهية و اللذيذة والمحببة لدى الجميع. وتختلف طرق تحضير المهلبية حيث يمكن تحضير المهلبية بعدة وصفات مختلفة.وتعد المهلبية من الحلويات التى تحتوى على الكثير من الفيتامينات والبروتينات وتمد الجسم بالقيمة الغذائية اللازمة. ومن خلال هذا المقال نوضح طريقة عمل المهلبية التركية والمهلبية المصرية. خطوات عمل المهلبية التركية الاصلية المكونات لتر ونصف من اللبن.

مع كوبان من السكر.

ايضا اربع ملاعق من النشا.

ثم اربع حبات من المستكة.

كذلك ملعقة من الفانيليا او ماء الورد.

مع ثلاث ملاعق من السكر البودر.

ايضا ملعقتان من الزبدة.

كوب من الفستق المجروش والمكسرات. خطوات عمل المهلبية التركية وضع اللبن والزبدة فى وعاء مناسب على النار ثم اضافة السكر والمستكة مع تقليب المكونات حتى تغلى.

اذابة النشا فى كوب من الماء ثم اضافتة الى اللبن والسكر .

اضافة الفانيليا او ماء الورد والسكر البودر.

تقليب المكونات حتى نحصل على قوام ثقيل.

ترفع المكونات من على النار وتترك بعض الوقت ثم يتم تعبئة المهلبية فى أطباق الحلويات ورش الفستق والمكسرات عليها.

توضع الأطباق فى الثلاجة حتى تتماسك جيدا وتقدم بعد ذلك. طريقة عمل المهلبية المصرية المكونات لتر من الحليب.

ثم ثلاث ملاعق من النشا.

مع كوب ونصف من السكر.

كذلك ملعقة من ماء الورد او ماء الزهر.

كوب من المكسرات. خطوات عمل المهلبية المصرية نضع الحليب والسكر فى وعاء مناسب على النار حتى تغلى المكونات.

اذابة النشا فى كوب من الماء وإضافته الى الحليب والسكر مع ماء الورد.

تقليب المكونات حتى نصل الى القوام الثقيل وترفع المكونات من على النار.

تعبئة المهلبية فى الاطباق ووضع بعض المكسرات عليها ووضعها فى الثلاجة حتى تتماسك وتبرد وتقدم بعد ذلك. خطوات تحضير المهلبية السورية المكونات لتر ونصف من الحليب.

مع أربع ملاعق من النشا.

ثم ثلاث حبات من المستكة.

ايضا كوب ونصف من القشطة.

مع كوب ونصف من السكر.

ملعقة من ماء الزهر.

كذلك كوب من الفستق للتزيين. خطوات عمل المهلبية السورية وضع الحليب والسكر على النار فى وعاء حتى تغلى المكونات.

إذابة النشا والمستكة فى كوب من الماء ثم اضافتهم الى الحليب مع ماء الزهر.

تقليب المكونات حتى نحصل على قوام ثقيل.

رفع المكونات من على النار واضافة القشطة مع تقليب المكونات.

تعبئة المهلبية في أطباق الحلويات ورش الفستق الحلبى عليها وتوضع فى الثلاجة تترك حتى تبرد وتتماسك وتقدم.

يمكن اضافة كوبان من الكريمة اللاى اطباق المهلبية حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل المهلبية التركية على اصولها والمهلبية السورية والمصرية - ثقفني

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