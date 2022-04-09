نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة واحلي من المحلات بيتي طرية وهشة و بالمقادير الصحيحة في المقال التالي
البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث الطعم اللذيذ والمذاق الرائع، كما أن البسبوسة لها قيمة غذائية عالية مفيدة للجسم لما تحتويه من مكونات، لذلك يسعى الكثير من السيدات للبحث عن طريقة عملها في المنزل؛ فهي طريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت كبير في عملها.
طريقة عمل البسبوسة
من خلال بعض المكونات يمكنك الحصول على البسبوسة اللذيذة بطريقة المحلات، وهي مكونة من مجموعة مكونات بسيطة غير مكلفة ومتواجدة جميعها في المنزل، وتتمثل هذه المكونات في التالي:
- كوب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات.
- 5 أكواب من السميد الخشن.
- ثلاث أكواب من الزبادي.
- كوب من الزيت النباتي.
- عدد واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- 2 ملعقة كبيرة من السمن.
- لوز منقوع في الماء الساخن.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية نحصل على بسبوسة طرية وهشة تشبه كثيرا بسبوسة الحلواني؛ حيث أننا فقط نتبع الخطوات بدقة فهي سريعة التحضير لا تستهلك وقت كبير، وهي كما يلي:
- يتم إحضار وعاء كبير ونضع به كلا من الزبادي والبيض والزيت والفانيليا، ثم يتم الخلط فيما بينهم جيدا بواسطة المضرب الكهربي.
- بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والسميد والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا والسكر والحليب، ومن ثم نخلطهم جيدا حتى يتجانس الحليب.
- يغطى الخليط ويترك لمدة ربع ساعة حتى يرتاح.
- يتم إحضار صينية وندهنها بالزيت.
- نضع بعد ذلك البسبوسة بالصينية مع تسويتها داخل الصينية باليدين.
- يتم تقطيع الصينية بالطريقة التي ترغبها مع مراعاة أن لا يصل السكين بقاع الصينية.
- يتم تزين الصينية باللوز قبل دخولها الفرن، وذلك مع الحرص على أننا نضغط عليها داخل البسبوسة حتى لا تحترق من الفرن.
ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- لمدة نصف ساعة ونخرجها عندما يصل لونها الى اللون الذهبي.
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