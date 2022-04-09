طريقة عمل البسبوسة واحلي من المحلات بيتي طرية وهشة و بالمقادير الصحيحة

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث الطعم اللذيذ والمذاق الرائع، كما أن البسبوسة لها قيمة غذائية عالية مفيدة للجسم لما تحتويه من مكونات، لذلك يسعى الكثير من السيدات للبحث عن طريقة عملها في المنزل؛ فهي طريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت كبير في عملها.

طريقة عمل البسبوسة

من خلال بعض المكونات يمكنك الحصول على البسبوسة اللذيذة بطريقة المحلات، وهي مكونة من مجموعة مكونات بسيطة غير مكلفة ومتواجدة جميعها في المنزل، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات.

5 أكواب من السميد الخشن.

ثلاث أكواب من الزبادي.

كوب من الزيت النباتي.

عدد واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

2 ملعقة كبيرة من السمن.

لوز منقوع في الماء الساخن.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على بسبوسة طرية وهشة تشبه كثيرا بسبوسة الحلواني؛ حيث أننا فقط نتبع الخطوات بدقة فهي سريعة التحضير لا تستهلك وقت كبير، وهي كما يلي: