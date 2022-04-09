بملعقة كبيرة من النشا اعملي اللقيمات السعودي بطعم رائع ومقرمش في المنزل

تعد اللقيمات السعودي من الحلويات السعودية الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، ويتم تحضيرها بالنشا والدقيق والشربات ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز وهي تشبه لقمة القاضي المصرية، ايضاً يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل اللقيمات السعودي الشهية في البيت.

مقادير عمل اللقيمات السعودي

تحتوي اللقيمات السعودي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب إلا ربع من الماء. ملعقة كبيرة من النشا. كوب من الشربات. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة ونصف من الحليب البودرة. كوب من الدقيق. ملعقة صغيرة من الخميرة. زيت للقلي. ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير اللقيمات السعودي بطعم رائع ومقرمش وبطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-