نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة كبيرة من النشا اعملي اللقيمات السعودي بطعم رائع ومقرمش في المنزل في المقال التالي
تعد اللقيمات السعودي من الحلويات السعودية الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، ويتم تحضيرها بالنشا والدقيق والشربات ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز وهي تشبه لقمة القاضي المصرية، ايضاً يمكن تحضيرها في وقت قصير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل اللقيمات السعودي الشهية في البيت.
مقادير عمل اللقيمات السعودي
تحتوي اللقيمات السعودي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب إلا ربع من الماء.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من الشربات.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة ونصف من الحليب البودرة.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- زيت للقلي.
- ملعقة كبيرة من السكر.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير اللقيمات السعودي بطعم رائع ومقرمش وبطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر ربع كوب من الماء ونضيف له ملعقة من الخميرة وملعقة من السكر ونقلبهم جيداً ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع النشا والحليب والملح ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بعمل حفرة بداخل الدقيق ونسكب بها خليط الخميرة مع العجن، ثم نضيف الماء المتبقي بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة لينة وغير متماسكة.
- بعد ذلك نغطي العجين ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تخمر ويتضاعف حجمها.
- ثم نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن، بعد ذلك نأخذ من العجين ونضع في اليد ونأخذ بملعقة صغيرة مدهونة بالزيت ونضعها في الزيت الساخن.
- بعد ذلك نتركها حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها ووضعها بالشربات البارد وتوضع على طبق التقديم مع تزيينها بالفستق وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق لقيمات سعودي لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة كبيرة من النشا اعملي اللقيمات السعودي بطعم رائع ومقرمش في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.