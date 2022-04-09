حضريه على السحور طاجن الفول بالبيض بطعم رائع ومكونات بسيطة

طريقة عمل طاجن الفول بالبيض، يعتبر طبق الفول المدمس من الأطباق الأساسية يوميا للسحور في شهر رمضان لأنه يحتوي على نسبة بروتينات عالية، ومن المتعارف عليه أن البروتينات تظل وقت أطول بالمعدة من العناصر الغذائية الأخرى، وبما أن طبق الفول لا غني عنه فتقول سيدة المنزل بتغير مظهره يوميا من باب التجديد والإبداع لعدم دخول الملك نفوس أفراد العائلة، ليأتي طاجن الفول بالبيض من الإضافة المميزة التي تحول الفول إلى مكان آخر وطعم خيال، فمن خلال إضافة البيض بالطماطم الفول في طبق فخار يكسر مظهر وطعم ولا أروع، كما أن البيض يضيق قيمة غذائية أعلى للطبق، لذلك نوفر لكم في السطور التالية طريقة عمل طاجن الفول بالبيض عبر موقعنا.

مكونات عمل طاجن الفول بالبيض

مقدار من الفول المدمس المستوى.

ثلاث حبات بيض.

ثمرة واحدة من البندورة المهروسة.

قرن فلفل أخضر ساخن.

ملعقة زيت أو زبدة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة من الشطة.

نصف كوب ماء.

رشة ملح.

طريقة عمل طاجن الفول بالبيض

نحضر الفول المدمس وفهرسة جيدا، كذلك نقطع الفلفل إلى شرائح صغيرة.

نحضر الطاجن ونقوم بوضع علي النار ونضع الزيت والفلفل الأسود والفلفل الأخضر والكمون ونضيف البيض ونقوم بتقليب جيدا ليستفيد ومن ثم نضيف الفول ونقلبه جيدا.

أو نضيف الفول ومن ثم البيض ونضيف الفلفل الأخضر علي الطاجن من أهلي ويتم إدخالها الفرن لمدة عشر دقائق لكي تستوي ونحصل على لون ذهبي من السطح.

كما يمكن إضافة البسطرمة إلى طاجن الفول بالبيض، كذلك يمكن إضافة البصل أو الطماطم المقطع مكعبات متوسطة.

كذلك يمكن إعداد كلا من البيض والفول على حدة ثم إضافتهم سويا بالإجماع وإدخالهم الفرن الحصول على لون أحمر من أعلى.

أو إضافة الفول والبيض دون خفق ورش التوابل عليه وإدخاله الفرن عشرة دقائق كي يستوي جيدا.

كل هذه الطرق يمكن استخدامها لتحضير طاجن الفول بالبيض والاستمتاع بطعمه المميز في سحور رمضان، كما يمكنكم معرفة أكثر الطرق إبداعا في إعداد الفول المدمس للسحور من خلال الاطلاع على الوصفات المتاحة على موقعنا.