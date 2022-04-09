تبييض الأسنان بالبيكنج بودر خلال دقيقتين فقط وصفة سحرية منزلية صحية تجعل الأسنان أكثر بياضا

تبييض الأسنان من الأشياء المهمة التي يهتم بها الكثير من الأشخاص خاصة السيدات؛ حيث أن اصفرار الأسنان قد تسبب لهم الحرج الشديد، لذلك يتجه الكثير منهم للذهاب لطبيب الأسنان حيث المبالغ المرتفعة، وبعض من الأشخاص يبحثون من خلال محركات البحث عن الوصفات الطبيعية، كما أنها مفيدة وغالبا ما تعطي نفس النتيجة والفاعلية، لذلك سوف نقدم لكم وصفة من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في تبييض الأسنان.

تبييض الأسنان بالبيكنج بودر

يعتبر البيكنج بودر وكذلك النشا من المواد الطبيعية التي تدخل في كثير من الوصفات والتي تكون عامل جيد للتبييض، والآن يمكنك إتباع الخطوات التالية حتى نحصل على أسنان بيضاء من خلال ما يلي:

نضع البيكنج بودر في طبق صغير ثم نضع فرشاة الأسنان مبللة.

يتم وضع الفرشاة والبيكنج بودر لدعك الأسنان.

يتم غسل الاسنان جيدا لمدة دقيقتين.

يمكنك تطبيق الوصفة مرتين في الأسبوع،

وذلك حتى تحصل على أفضل النتائج.

أسباب اصفرار الأسنان

تتكون الأسنان من عدة طبقات وقد يتراكم عليها اللون الأصفر عند تناول الاطعمة والمشروبات، خاصة التي تحتوي على الكافيين مع عدم المداومة على غسل الأسنان، ومع الاستمرار في هذه العادات يزداد الأمر سوءا، لذلك يجب غسل الأسنان يوميا بالفرشاة المناسبة للثة ومعجون أسنان مناسب لأسنانك حتى تحافظ على أسنان ناصعة البياض.

نصائح لأسنان سليمة وصحية

لكي تحصل على أسنان صحية خالية من أي مشاكل صحية ولا جراثيم يجب إتباع الآتي: