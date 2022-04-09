نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كوكتيل قمر الدين اللذيذ بدون تكلفة أو مجهود والطعم سيبهرك في المقال التالي

قمر الدين من المكونات الطبيعية الرئيسية على الموائد الرمضانية في جميع أنحاء العالم العربي، وهو المفضل لجميع أفراد الأسرة وهو في الأصل قطع من المشمش المجفف بعد تحويلها إلى عجينة ويتم تخفيفه بالمياه وإضافة نكهات أخرى عليه كالعسل أو السكر أو بعض الفواكه للحصول على فوائد أعلى، وفي المقال التالي نعرض لكم أكثر طرق صناعته انتشارًا من أجل تجديد موائد الإفطار في منازلكم. مشروب كوكتيل قمر الدين الوصفة الأولى المكونات: الموز.

الحليب السائل.

قمر الدين. طريقة التحضير: بعد غلي قطع القمر الدين.

نضع في مكان بعيد حتى يبرد.

وضعه في الخلاط الكهربائي.

إضافة الموز والقليل من الحليب.

الحصول على كوكتيل سائل.

إضافة السكر أو العسل حسب الرغبة. طريقة عمل قمر الدين المكونات: مياه الزهر.

البرتقال.

الجزر.

الزنجبيل.

سكر.

مياه.

قمر الدين. طريقة التحضير: بعد تقطيع قمر الدين.

نقوم بغليه قليلًا في المياه.

نضعه في مكان ما حتى يبرد.

وضعه في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

وضعه في الخلاط الكهربائي.

إضافة عصير البرتقال.

إضافة عصير الجزر.

إضافة شرائح الزنجبيل.

خلطهم في الخلاط جيدًا.

الحصول على كوكتيل سائل.

إضافة السكر أو العسل حسب الرغبة. فوائد شرب عصير قمر الدين يساعد شرب العصير في الوقاية من السمنة وذلك لاحتوائه على نسبة معتدلة من فيتامين سي.

من العصير الغنية بالألياف والتي تساعد ف الاحتفاظ بالمياه لأطول فترة ممكنة.

غني بفيتامين أ و ب وهما مفيدان جدًا للجهاز العصبي كما يساعدان في عمليات التركيز والذاكرة.

كما أنه يحمي من الإصابة بالصداع وانخفاض نسبة ضغط الدم.

كما أنه من ضمن العلاجات المستخدمة في علاج فقر الدم.

كما أنه يساعد في تخفيف الشعر بالقلق والتوتر والأرق المصاحب لهما. عمر شويل - جدة طريقة عمل كوكتيل قمر الدين اللذيذ بدون تكلفة أو مجهود والطعم سيبهرك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كوكتيل قمر الدين اللذيذ بدون تكلفة أو مجهود والطعم سيبهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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