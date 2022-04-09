نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض طريقة جديدة لعمل بلح الشام المقرمش اللذيذ فى المنزل في المقال التالي

يعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية المشهورة، والتى يعشقها الكثير من الأشخاص من الصغار والكبار وهوه يتكون عادةً من البيض والزيت والدقيق، ولاكننا اليوم سوف نقدمه بطريقة مختلفة بدون بيض وذلك للاشخاص الذين لا يفضلون إدخال البيض فيه لأنهم لا يحبونه، وهذه لطريقة سهلة وبسيطة جداً وكذلك موفرة وسوف تعطيكى نتائج مبهرة، وهذه الطريقة سوف تساعدكم فى عمل كمية كبيرة بدون تكلفة عالية، فهيا بنا نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير بلح الشام المقرمش بدون بيض بالتفصيل. مكونات بلح الشام المقرمش اللذيذ يحتوى بلح الشام المقرمش اللذيذ على اربع مكونات فقط اقتصادية جداً وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٢ كوب من الدقيق.

١/٤ كوب من الزيت.

٢ كوب من الماء.

رشة من الملح.

١/٢ كوب من دقيق السميد.

ملعقة كبيرة من الشربات. الشربات ٢ كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

١١/٢ كوب من الماء. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بلح الشام المقرمش اللذيذ بدون بيض سهلة وبسيطة جداً ولا تستغرق وقت كبير وهى كمايلي: نقوم بتجهيز الشربات فنحضر حلة مناسبة ونضع بها كمية السكر ونضيف عليه الماء بالراحة ثم نضعه على النار حتى يغلي ثم نضيف عليه ملعقة عصير الليمون ونهدي النار ونتركه لمدة ١٥ دقيقة حتى يثقل قوامه. نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ولازم الشربات يكون تقيل علشان يطلع معاكى مقرمش. بعد ذلك نحضر حلة ونضع بها الماء ونضيف عليه الزيت وملعقة الشربات ونتركهم حتى يغلوا ثم نضيف عليهم رشة الملح والدقيق ونطفئ النار ونقلب حتى تتكون لدينا عجينة. نرفعها من الحلة ونضعها على سطح املس ونعجنها كويس ثم نتركها ترتاح شوية داخل كيس. ثم نضعها داخل كيس الحلوانى ونشكلها أصابع ونضعها على طبق او صينية ونتركه شوية حتى ينشف. بعد ذلك نقوم بقليه فى زيت ساخن وبعد ذلك نهى النار علشان يأخذ لون ويكون مقرمش ومستوي كويس. نخرجه من الزيت ونضعه فى الشربات ونخرجه من الشربات داخل مصفاة. نقوم برصه فى طبق التقديم بشكل جمالى وبالف هنا وشفا واستمتعوا بأحلى تحلية. عمر شويل - جدة بدون بيض طريقة جديدة لعمل بلح الشام المقرمش اللذيذ فى المنزل - ثقفني

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