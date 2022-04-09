عشبه صغيرة لكن مفعولها جبار تعالج التهابات الحنجرة والحبال الصوتية والجهاز التنفسي وتقضي على السعال بسرعة عالية

حدوث الالتهابات التي تصيب الحنجرة نتيجة التعرض لعدوى فيروسية شديدة من أكثر الأمور التي تزعج الشخص، وتجعله في حالة من عدم الاتزان، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى السعال بشكل شديد ومتكرر يؤدي إلى خروج دم مع الكحة نتيجة وجود جروح في الفم، لهذا قررنا أن نتحدث معكم عن أهم الأعشاب الطبيعية التي تهدأ من السعال، وتساعد في التخلص من الكحة بشكل تدريجي، وذلك في السطور التالية.

اليانسون لعلاج التهابات الحنجرة

العديد يقومون باستخدام اليانسون باعتباره مشروب سهل وذو طعم لذيذ، ولكن لا يدركون أهميته في القضاء على الالتهابات التي تصيب الحنجرة، ويمكنك استخدام اليانسون بهذا الشكل:-

إحضار كوب واحد من الماء المغلي.

إحضار ملعقة كبيرة من اليانسون.

يتم إضافة اليانسون إلى الماء المغلي وتقليبه، ويتم تناوله هكذا فضلا عن إمكانية وضع القليل من السكر لتتمكن من شرب اليانسون.

هذا المشروب أثبت قدرته على تهدئة الإنسان، وتقليل الحكة المتكررة.

كما أنه يساهم في التخلص من المخاط الذي يتواجد في الحلق، ويجعل الشخص يواجه صعوبة أثناء عملية البلع.

كما أنه يمكنك استخدام مغلي الماء والليمون أيضا في تهدئة السعال.

أسباب السعال

ومن ضمن أسباب السعال هي الأسباب التالية: