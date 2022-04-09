نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للنساء والرجال علاج طبيعي للبواسير يجهله معظم المرضى في المقال التالي
يعتبر مرض البواسير من الأمراض التي تسبب ألمًا شديدًا لمرضها، بسبب وجود ورم في أسفل الشرج، ويرجع سبب الإصابة بها هو الإكثار من تناول الأطعمة الحارة، وشرب كميات قليلة من الماء، مما يؤدي إلى حدوث تكتلات في الأوعية الدموية في منطقة الشرج والمستقيم، فيلجأ المريض إلى الاستشارة الطبية، فيكتب له الطبيب الأدوية أو يقوم بإجراء عملية جراحية للمريض، وذلك على حسب الحالة التي وصل إليها.
أعراض الإصابة بالبواسير
هناك عدة أعراض تظهر على المريض يشخص من خلالها أنه يعاني من مرض البواسير، ومن هذه الأعراض ما يلي: –
- الشعور بالحكة الشديدة في أسفل منطقة الشرج.
- يشعر المريض بعدم الارتياح والألم الشديد.
- نزول دم أثناء التبول وحدوث نزيف.
- الإصابة بتكتلات وتورم في منطقة المستقيم من الأسفل.
علاج مرض البواسير
نقدم لك عزيزي القارئ بعض العلاجات التي ستساعدك في علاج مرض البواسير، دون الحاجة إلى الاستشارة الطبية أو عملية جراحية، خاصةً إن لحقت الأمر من البداية، ومن هذه الطرق ما يلي: –
- احرص على شرب كميات كبيرة من الماء يوميًا بمعدل 2 لتر ل 3 لتر.
- تناول بذور القطونة والتي تعمل على التخلص من الالتهابات وعلاج الإمساك كما أنها تقتل الجراثيم والميكروبات وتقلل الشعور بالحكة والهيجان.
- عشب القطيفة من الأعشاب الصحية والتي تساهم في علاج البواسير كما أنها تقلل الشعور بالحكة والتخلص من الميكروبات والجراثيم.
- كما أن من المعروف أن أعشاب البابونج من أفضل الأعشاب التي تساهم في علاج البواسير والتخلص من التقلصات وعلاج التهاب البواسير وتقليل الشعور بالحكة والهيجان.
- كما أنه الألوفيرا تعتبر نوع من الأعشاب التي تساعد في تسكين آلام البواسير وعلاجها كما أنها تساهم في علاج الالتهابات وتقليل الشعور بالهيجان والحكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للنساء والرجال علاج طبيعي للبواسير يجهله معظم المرضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.