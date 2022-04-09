للنساء والرجال علاج طبيعي للبواسير يجهله معظم المرضى

يعتبر مرض البواسير من الأمراض التي تسبب ألمًا شديدًا لمرضها، بسبب وجود ورم في أسفل الشرج، ويرجع سبب الإصابة بها هو الإكثار من تناول الأطعمة الحارة، وشرب كميات قليلة من الماء، مما يؤدي إلى حدوث تكتلات في الأوعية الدموية في منطقة الشرج والمستقيم، فيلجأ المريض إلى الاستشارة الطبية، فيكتب له الطبيب الأدوية أو يقوم بإجراء عملية جراحية للمريض، وذلك على حسب الحالة التي وصل إليها.

أعراض الإصابة بالبواسير

هناك عدة أعراض تظهر على المريض يشخص من خلالها أنه يعاني من مرض البواسير، ومن هذه الأعراض ما يلي: –

الشعور بالحكة الشديدة في أسفل منطقة الشرج.

يشعر المريض بعدم الارتياح والألم الشديد.

نزول دم أثناء التبول وحدوث نزيف.

الإصابة بتكتلات وتورم في منطقة المستقيم من الأسفل.

علاج مرض البواسير

نقدم لك عزيزي القارئ بعض العلاجات التي ستساعدك في علاج مرض البواسير، دون الحاجة إلى الاستشارة الطبية أو عملية جراحية، خاصةً إن لحقت الأمر من البداية، ومن هذه الطرق ما يلي: –