سر تماسك كنافة الفنجان بالمكسرات بكل تفاصيلها

تعد كنافة الفنجان من انواع عمل الكنافة بشكل مختلف، وهى عبارة عن كنافة يتم تشكيلها بفنجان لتأخذ شكله وذلك كنوع من التغيير فى تقديمها بشكل جديد، وهى مناسبة جداً للعزومات والمناسبات لشكلها الجميل، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعملها وتكون متماسكة ومبتفكش عند تسويتها، فسوف اقدم لكم هذه الطريقة البسيطة اليوم من خلال موقع ثقفني سنتعرف على مكونات وطريقة تحضير كنافة الفنجان بالمكسرات بالتفصيل.

مكونات كنافة الفنجان بالمكسرات

تتكون كنافة الفنجان بالمكسرات من مكونات غير مكلفة وبسيطة بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من الكنافة.

١/٤ كوب من السكر البودرة.

١/٢ كوب من السمنة السايحة.

للحشو

كوب من المكسرات المجروشة (سوداني).

٢ ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من السمنة.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

الشربات

٢ كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

كوب من الماء.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كنافة الفنجان بالمكسرات سهلة وبسيطة ولها بعض الخطوات لكى تكون متماسكة وهى كمايلي: