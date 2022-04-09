نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تماسك كنافة الفنجان بالمكسرات بكل تفاصيلها في المقال التالي
تعد كنافة الفنجان من انواع عمل الكنافة بشكل مختلف، وهى عبارة عن كنافة يتم تشكيلها بفنجان لتأخذ شكله وذلك كنوع من التغيير فى تقديمها بشكل جديد، وهى مناسبة جداً للعزومات والمناسبات لشكلها الجميل، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعملها وتكون متماسكة ومبتفكش عند تسويتها، فسوف اقدم لكم هذه الطريقة البسيطة اليوم من خلال موقع ثقفني سنتعرف على مكونات وطريقة تحضير كنافة الفنجان بالمكسرات بالتفصيل.
مكونات كنافة الفنجان بالمكسرات
تتكون كنافة الفنجان بالمكسرات من مكونات غير مكلفة وبسيطة بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:
- ١/٢ كيلو من الكنافة.
- ١/٤ كوب من السكر البودرة.
- ١/٢ كوب من السمنة السايحة.
للحشو
- كوب من المكسرات المجروشة (سوداني).
- ٢ ملعقة كبيرة من جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
الشربات
- ٢ كوب من السكر.
- عصير نصف ليمونة.
- كوب من الماء.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كنافة الفنجان بالمكسرات سهلة وبسيطة ولها بعض الخطوات لكى تكون متماسكة وهى كمايلي:
- نقوم بتجهيز الشربات الأول ونحضر وعاء مناسب ونضع به السكر وعليه الماء ونضعهم على النار حتى يغلي ثم نضيف عليه عصير النصف ليمونة ونهدي النار ونتركه لمدة ١٠ دقائق ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- لكى يسهل عليكي فرم الكنافة يجب وضعها فى الفريزر لمدة ٤ ساعات أو ليلة كاملة.
- بعد ذلك نضعها فى وعاء كبير ونقوم بفركها باليد او داخل الكبة كويس.
- ثم نضيف عليها السكر البودرة ونقلبها كويس.
- ونضيف عليها أيضاً السمنة السايحة ونقلب باليد حتى تتشرب الكنافة السمنة تماما.
- نحضر الفنجان ونغلفه بكيس من الاستريتش لاب أو أى كيس عادى ونضع به شوية من الكنافة ونضغط عليها نخليها على الجوانب ثم نضع ملعقة صغيرة من الحشو.
- ونلم الكيس للداخل ونضغط عليه كويس ثم نطلعها من الفنجان بسهولة وده هيكون سر تماسكها.
- نحضر صينية وندهنها كويس بالسمنة ونرص الكنافة ويجب ترك مسافة بينهم حتى تأخذ لون من جميع الإتجاهات.
- ونكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية كلها.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.
- نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات البارد ونتركها حتى تتشرب ثم نرصها فى طبق التقديم ونزينها بالفستق الحلبي وبالف صحة وهنا.
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