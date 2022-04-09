اسرار الفلاحين في طريقة القرص الطرية مثل المخابز والأفران هشة كالقطن بمقادير وطريقة مظبوطة

أسرار الفلاحين في طريقة القرص الطرية مثل المخابز والأفران هشة كالقطن القرص الطرية واحدة من أنواع المخبوزات التي يتم تحضيرها في المخابز المختلفة وفي المنازل أيضا، وقد تتميز بأنها متوفرة باسم القرص القلاجي ويتم تحضيرها بكثرة في الأرياف بمذاق مميز وجميل للغاية، وقد يتم تناول هذه القرص في أي وقت على مدار اليوم من أجل الاستفادة من المذاق المميز التي توفره، فهي مصنوعة من المكونات الطبيعية 100% والمكونات الفلاحي منها الزبدة والحليب الكامل الدسم الذي يجعل مذاقها جميل للغاية وفريد من نوعه، وقد نتعرف معا على طريقة تحضير هذه القرص الطرية ببعض الخطوات البسيطة التي تساعد في التحضير,.

مكونات تحضير القرص الطرية

يمكنك عزيزتي تحضير هذه المكونات حتى تتمكني من عجن القرص الطرية في المنزل بسهولة، وهذا من خلال تحضير الكميات التالية:

كيلو دقيق منخول

ملعقتين سكر.

ملعقتين خميرة.

كوب حليب.

ملعقتين حليب بودر.

ملعقة بيكنج صودا.

رشة ملح.

نصف كوب سمنة.

كوب حليب.

نصف كوب قشدة.

كمية من الشمر.

ملعقتين يانسون.

ربع كوب زيت.

كمية من السمسم

طريقة تحضير القرص الطرية في المنزل بالخطوات

يمكنك الآن تحضير القرص الطرية من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي تساعد في تحضير القرص بمذاق مميز وجميل، وهذه الطريقة تتمثل في التالي: