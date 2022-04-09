صاروخ التفتيح للعرايس.. كريم الحلبة والخميرة المبهر لتبيض الوجه وتسمين الخدود والتخلص من البقع الداكنة والتجاعيد نهائيا

من المعروف أن الحلبة والخميرة لهما فوائد متعددة وكثير للجسم، وليس الجسم فقط، وإنما لهما فائدة كبيرة للوجه أيضا، مع العلم أن معظم النساء تعاني من مشكلة الخدود الضعيفة مما يجعل الشكل الخارجي لهم غير راضين عنه، نحن نقدم لهم كريم سحري وخطير لإزالة تجاعيد الوجه وله تأثير كبير تأخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وله دور كبير في إخفاء عيوب الوجه، ويعمل على إزالة الشوائب الموجودة داخل المسام، كل هذا وأكثر من الكريم السحري، المكون من مكونات طبيعية موجودة في كل بيت، مع العلم أنك تستطيعين تحضير في أسرع وقت ممكن، ابقوا معنا

مكونات عمل كريم الحلبة والخميرة

بعد سن معين تحتاج المرأة إلى كريم لنفخ الخدود والتخلص من الكثير من المشاكل التي تعاني منها في هذا السن، مع العلم أنه يوجد الكثير من مستحضرات تجميل كثير تحل هذه المشاكل، ولكنها تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة على المدى، ولذلك بدأ معظمهن بالبحث عن وصفة طبيعية للقضاء وحل جميع مشاكلهم، وتجعل بشرتهم ملساء ونظيفة وتوحيد لونها، وتعتبر مشكلة نفخ الخدود هي أكبر مشكلة لهن، وإليكم المكونات:

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الزبادي الطازج.

ملعقة وربع ملعقة من الحلبة المطحونة ناعم.

طريقة تحضير كريم الحلبة والخميرة في البيت بكل سهولة

عرضنا لكم في الفقرة السابقة مكونات عمل الكريم السحري الخطير، مع العلم أنكِ بعد تجربة هذا الكريم لأنه يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، لن تستغني عنه مرة أخرى بعد ظهور النتيجة المبهرة له، لأنه يحتوي على معادن وبروتينات التي تساعد في نفخ وتسمين الخدود، ولكن يجب الالتزام بجميع الخطوات التي سوف نذكرها لكم الآن، تابعونا: