نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق لذيذ سهل وسريع في المقال التالي
يعتبر بسكويت العشر دقائق من أكثر أنواع البسكويت التي أقبل الكثيرون على تناولها في الفترة الأخيرة بفضل مذاقها الشهي وازاد انتشارها في فترة جائحة كورونا نظرًا لتواجد الأشخاص في المنزل بكثرة وبالتالي اتجهوا لتحضير وصفات سريعة لا تستغرق وقت على الإطلاق ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق.
طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق
أصبحت وصفة بسكويت العشر دقائق من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من الأشخاص فهي بسيطة للغاية ولا تستغرق وقت على الإطلاق كما أن المقادير متواجدة في المنزل بشكل دائم وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت العشر دقائق.
مكونات بسكويت العشر دقائق
- نصف كأس من السكر الأبيض.
- نصف كأس من الزيت النباتي.
- عدد كأس ونصف الكوب من الدقيق المخصص للحلويات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- بيضة واحدة بحرارة المطبخ.
- ملعقة كبيرة من اللبن.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
خطوات تحضير بسكويت العشر دقائق سريع وسهل
- يتم تحضير بسكويت العشر دقائق بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:
- أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من البيض والسكر والفانيليا ويتم خلطهم سويًا.
- يتم ضربهم بالاعتماد على المضرب الكهربائي لحين أن يذوب السكر ثم يتم إضافة الزيت وتركهم لحين أن يختلطوا سويًا خفق لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر والملح على الدقيق ويتم خلط سويًا ثم يتم إضافتهم على الخليط الأول ويتم العجن مع بعضهم البعض.
- الحصول على العجينة ثم يتم تقسيمها إلى نصفين ثم يتم وضع الحليب والكاكاو ويتم خلطه وبعد ذلك يتم تشكيل وفقًا للذوق.
- الحصول على صينية ويتم وضع فيها ورق الزبدة ثم يتم رص العجينة في الصينية.
- بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم تقدم.
- يقدم بسكويت العشر دقائق الناعم ويمكن حفظها في علبة محكمة الغلق لحين تناوله.
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