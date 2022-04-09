طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق لذيذ سهل وسريع

يعتبر بسكويت العشر دقائق من أكثر أنواع البسكويت التي أقبل الكثيرون على تناولها في الفترة الأخيرة بفضل مذاقها الشهي وازاد انتشارها في فترة جائحة كورونا نظرًا لتواجد الأشخاص في المنزل بكثرة وبالتالي اتجهوا لتحضير وصفات سريعة لا تستغرق وقت على الإطلاق ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

أصبحت وصفة بسكويت العشر دقائق من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من الأشخاص فهي بسيطة للغاية ولا تستغرق وقت على الإطلاق كما أن المقادير متواجدة في المنزل بشكل دائم وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت العشر دقائق.

مكونات بسكويت العشر دقائق

نصف كأس من السكر الأبيض. نصف كأس من الزيت النباتي. عدد كأس ونصف الكوب من الدقيق المخصص للحلويات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. بيضة واحدة بحرارة المطبخ. ملعقة كبيرة من اللبن. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

خطوات تحضير بسكويت العشر دقائق سريع وسهل