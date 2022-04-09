طريقة عمل الزلابية المدورة المقرمشة بأبسط المكونات وبطريقة مظبوطة أحلي من المحلات

تعد الحلويات الشرقية من الحلوى المحببة لبعض الأشخاص، حيث تقدم هذه الحلوى في شهر رمضان المبارك وفي أعياد الميلاد، ومن هذه الحلويات حلوى الزلابية فهى تعد من ألذ وأخف الحلوى الرمضانية الشهية، تقدم مع بعض الحلوى المحببة لديكم مثل الكنافة والبقلاوة ورموش الست، وتقدم الزلابيه بأكثر من طريقة منها المعدة بدون حشوة داخلية ويمكن إعدادها بحشوة مميزة، سوف نقوم بتحضير الزلابيه بالمنزل باسهل طريقة.

مكونات عمل الزلابية

٢ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

فانيليا.

٢ كوب من الماء.

زيت غزير للقلي.

سكر بودر للتزيين.

طريقة تحضير الزلابية

نحضر وعاء لعجن الزلابيه ونضع الدقيق والخميرة والسكر ورشة الملح ونبدأ بخلطهم جيداً ثم نقوم بإضافة الفانيليا والنشا ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً مع العجن حتى نحصل على على عجينة سائلة نوعا ما.

تترك جانباً حتى تختمر لمدة ساعة.

نقوم بتحضير مقلاة بها زيت غزير ونقوم بتسخينه ثم نقوم باحضار طبق من الزيت أو الماء وتغمس به ملعقة صغيرة.

نقوم بإحضار جزء من العجينة باليد الشمال سم نقوم بالتقطيع باليد اليمين باستخدام الملعقة المبللة بالزيت.

توضع الزلابيه في الزيت الساخن وتقلب حتى تاخذ لون أصفر فاتح.

تخرج من الزيت على مصفاة حتى نتخلص من باقي الزيت حتى تصبح مقرمشة سوف نقوم بوضعها بالزيت مرة أخرى حتى تصبح مقرمشة ولونها ذهبي.

بعد ذلك نقوم بوضع في أطباق وعليها السكر البودر للتزيين وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الزلابية المحشوة

المكونات:-

٢ كوب دقيق.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

رشة ملح

فانيليا.

٢ كوب ماء.

مكونات الحشوة:-

شيكولاتة كريمى.

كريم شانتيه.

سكر بودر للتزيين.

طريقة التحضير:-