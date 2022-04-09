نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة القطايف الأصلية السريعة بأسهل المقادير وسر نجاحها في البيت بعجينة قطنية وخفيفة في المقال التالي

تعد مائدة رمضان من أهم الموائد لأنها تحتوى على بعض الوجبات والأكلات المميزة، فتوجد الاكلات الرئيسية ومنها الحلوى بعد الإفطار، ومن هذه الحلوى القطايف، حيث تعد القطايف من ألذ وأخف الحلوة المخبوزة التى تقدم على مائدة رمضان كوجبة بعد الافطار بجانب الكنافة والبقلاوة والبسبوسة، فسوف نقوم بتحضير عجينة القطايف في البيت حرصا منا على وقت ومجهود ربات البيوت. طريقة عمل عجينة القطايف المكونات:- كوب من الدقيق.

٢ ملعقة من دقيق السميد.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

رشة ملح.

كوب الا ربع من الماء.

ملعقة من النشا. الطريقة:- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي أو زجاجة فارغة ونقوم بعمل ثقب في الغطاء حتى يسهل علينا انزال العجينة بالطاسة ونضيف لها الدقيق ودقيق السميد.

ونضع عليه الخميرة والسكر والملح والنشا ونخلط جيدا بالملعقة ثم نقوم بإضافة الماء ونقوم بالخفق جيداً حتى لا تتكتل المكونات.

ثم نقوم بتركها جانباً حتى تختمر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتقليبه.

ونحضر مقلاة غير لاصقة ونضع بها نقطة من الزيت وتدهن ثم نضيف عليها كمية من عجينة القطايف على شكل دائري بالحجم المناسب لديكم.

ثم تترك على النار حتى تظهر فقاعات على وجه القطايف ثم نقوم بإخراجها من الطاسة وتوضع على فوطة نظيفة لكي تبقى طرية وغير لاصقة على بعضها. طريقة حشو القطايف المكونات:- كمية مناسبة من عجينة القطايف.

مكسرات مشكلة ( عين جمل مجروش لوز مجروش أو جوز هند و سودانى مجروش ).

زيت غزير للقلي. مكونات القطر:- ٢ كوب من السكر.

٢ كوب من الماء.

فانيليا.

عصير ليمونة. الطريقة:- في وعاء نضع مكونات القطر ماعدا الفانيليا وعصير الليمون.

نقوم يغلى السكر في الماء حتى ذوب وعند الغليان نضع الفانيليا وعصير الليمون ونتركهم حتى الغليان لمدة ٥ دقائق أخرى ثم نغلق النار.

نضع مكونات الحشوة في بولة صغيرة ونبدأ بإحضار القطايف ونقوم بحشوها بالمكسرات على شكل هلالي وتغلق جيداً باليد.

ثم نقوم بإحضار مقلاة بها كمية من الزيت لقلي القطايف بها ثم نضع القطايف بالزيت وتقلب على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبي المميز القطايف.

تخرج من الزيت على القطر البارد وتقدم في طبق التقديم ويرش عليها مكسرات مجروشة وتقدم طازجة. عمر شويل - جدة عجينة القطايف الأصلية السريعة بأسهل المقادير وسر نجاحها في البيت بعجينة قطنية وخفيفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة القطايف الأصلية السريعة بأسهل المقادير وسر نجاحها في البيت بعجينة قطنية وخفيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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