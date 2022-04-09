اسرار المطاعم.. الحواوشي بالعجين الإسكندراني بنفس الطعم الاصلي الجاهز وسر التتبيله بالخطوات وتحدي

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تعرفي على طريقة الحواوشي بالعجين الإسكندراني، فأحيانًا تحتار ربة المنزل في تحضير وصفات الأطعمة التقليدية باستمرار مما يشعرها بالملل هي وأسرتها ولذلك تبحث عن طرق جديدة ومميزة، والحواوشي هو من الأكلات التي نحبها جميعًا ولكن طريقة تحضيره بالعجين الاسكندراني يعطيه طعم أكثر تميّزًا ولذة، وهو من الوصفات السهلة والبسيطة ويمكنك تحضيره بمكونات غير مكلفة وسنوضح لك طريقة تحضيره بالخطوات وبشكل تفصيلي في السطور القادمة. طريقة الحواوشي بالعجين الإسكندراني في المنزل مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني:- ملعقة خميرة فورية كبيرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

كوب كبير من الماء الدافي.

حبة بيضة كبيرة.

دقيق أبيض.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

زبادي طازج.

لحمة مفرومة.

فلفل أخضر.

بصل مفروم.

ملح أبيض.

فلفل أسود.

زيت ذرة.

بهارات وتوابل.

قرفة مطحونة.

ثوم بودرة.

بقدونس مطحون. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط السكر مع الماء الدافئ والخميرة الفورية في وعاء واحد وقلبي المكونات ثم اتكريهم ثماني دقائق حتى تختمر وترتاح قليلًا.

أضيفي الدقيق إلى العجينة بالتدريج مع العجن ثم قومي بتغطيتها بكيس من النايلون لمدة عشر دقائق ثم قومي بإضافة الخل الأبيض والملح.

أضيفي الزبادي والبيض وإلى الخليط السابق واعجني المكونات جيدًا واتركيها عدة دقائق حتى تختمر مرة أخرى ويتضاعف حجمها.

ضعي طاسة القلي على النار وبها كمية بسيطة من الزيت ثم قومي بوضع البصل بداخلها حتى يتحمر ثم أضيفي الثوم والبهارات والفلفل الأسود والملح وقلبيهم في الطاسة.

بعد ذلك ضعي اللحمة في الطاسة وأضيفي الفلفل الأحمر إلى العجين ثم قومي بتقسيم العجينة إلى كرات عجينية ثم قومي بوضعها داخل وعاء بلاستيكي.

بواسطة النشابة قومي بفرد العجينة ثم قومي بوضع اللحمة بالبهارات والبصل بداخلها وأغلقيها عليه من جميع الجوانب وافرديها مرة أخرى.

ضعي الحواوشي داخل الفرن المسخن مسبقًا على 160 درجة مئوية ثم قومي بتركه بداخل الفرن حتى ينضج تمامًا ثم أخرجيه وقدميه بعد أن يبرد. اسرار نجاح طريقة الحواوشي الاسكندراني من الأفضل استخدام اللحم المحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون.

درجة حرارة الفرن لا تزيد عن 160 درجة مئوية ولا تقل عن 120. عمر شويل - جدة اسرار المطاعم.. الحواوشي بالعجين الإسكندراني بنفس الطعم الاصلي الجاهز وسر التتبيله بالخطوات وتحدي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار المطاعم.. الحواوشي بالعجين الإسكندراني بنفس الطعم الاصلي الجاهز وسر التتبيله بالخطوات وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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