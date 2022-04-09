جهزى خبز الفطير المحشو بالبطاطا بمجموعة من المكونات الاقتصادية الممكنة للجميع

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طريقة تحضير خبز الفطير المحشو بالبطاطا الأكلة المغذية، وهي من أفضل الأكلات التي يستمع الجميع بتناولها لأنها ذات شكل ملفت ورائحة جذابة وطعم مختلف جداً، وهي من أسهل الأكلات التي يمكن القيام بها وتحضيرها في أي وقت عندما تكوني غير مستعدة لعمل أكلة معينة، وتختلف تسميتها على حسب كل فرد وليس لها اسم محدد، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل خبز الفطير المحشو بالبطاطا وشرح خطوات عمله بكل سهولة وبساطة من خلال موقع ثقفني الاخباري المتميز من خلال ما يعرضه.
مكونات عمل خبز الفطير المحشو بالبطاطا
تختلف مكونات عمل خبز الفطير المحشو بالبطاطا من شيف لآخر والآن سوف نتعرف على هذه المكونات البسيطة وهي كما يلي:-
- ٥ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة ونصف من السمسم.
- ٢٠ جرام من مسحوق الخبز ( البيكنج بودر ).
- ملعقة كبيرة ونصف من السمسم الأسود.
الحشوة
- حبة من البطاطا.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- ٣ حبات من الجزر.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٦ ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- حبة من الكرات.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- زيت للقلي.
طريقة الإعداد والتجهيز
تعد طريقة هذا الخبز من الطرق المختلفة عن الطرق الأخرى التي تحتوي على حشوة مغذية وصحية والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- نقوم ببشر حبة البطاطا باستخدام المبشرة ونبشر أيضاً حبات الجزر ثم نقطع الكرات قطع صغيرة.
- نحضر مقلاة ونضع بها ملاعق الزيت ونضعها على نار عالية ونضع بها البطاطا المبشورة والجزر والكراث ونقلب لمدة ٥ دقائق حتى تنضج المكونات.
- ثم نضيف عليهم الملح والفلفل الأسود والبابريكا ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط ثم نرفعه من على النار.
- بعد ذلك نضع في وعاء العجن كمية الحليب والملح ونقلب ثم نقلب مسحوق الخبز مع الدقيق ونضيفه بالتدريج مع التقليب.
- نضيف باقي كمية الدقيق ونعجن ثم نضع السمسم والسمسم الأسود ونعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ١٥ دقيقة حتى ترتاح.
- نقسم العجينة إلى ٥ أجزاء ونفرد كل قطعة بالنشابة بسمك متوسط ثم نقوم بتسوية العجينة بالسكين ونقطعها على شكل مستطيل مناسب للحشو.
- ثم نضع قليل من الحشوة في كل مستطيل ونبلل الحواف بقليل من الماء والدقيق حتى تتماسك ونلفها ثم نضغط على الطرفين بالشوكة.
- نقلي هذه الفطائر في مقلاة بها كمية من الزيت على نار هادئة ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب.
طريقة عمل خبز البطاطا
يعد خبز البطاطا من أشهي أنواع الخبز المغذية والمفيدة جداً للأشخاص وخاصة الأطفال فهيا بنا نتعرف على مكوناته وهي كالآتي:-
- نصف كوب من البطاطا الحلوة المهروسة.
- ٢ ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- ٢ حبة من البيض.
- ٤ ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزبدة.
الطريقة
- نضع في وعاء ملعقة من السكر والخميرة الفورية والماء ونقلبهم مع بعض ونترك الخليط لمدة ٥ دقائق حتى تتفاعل المكونات.
- ثم نضع السكر والزبدة في وعاء العجن ونخفق جيداً حتى يذوب السكر.
- نقوم بإضافة البيض والبطاطا المهروسة ونخلط ثم نسكب خليط الخميرة عليهم ونقلب جيداً.
- بعد ذلك ننخل الدقيق ( الكمية حسب العجينة ) ونضيفه إلى الخليط السابق بالتدريج حتى تتكون عجينة غير ملتصقة باليد.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.
- نقسم العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم ونضعها في صينية مغطاة بورق زبدة او مدهونة ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى ترتاح.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة حتى يحمر.
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