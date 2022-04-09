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تعد البطاطس من أصناف الخضروات التى لاغنى عنها فى اى منزل، فهى تحضر مقليه او مسلوقه او صينية مع الدجاج او اللحوم، ويقدم معها الارز او الخبز الصابح فهى من اسهل واسرع الوجبات فى تحضيرها، حيث ان مكوناتها موجوده ومتوفرة فى كل منزل واليوم نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج. مكونات صينية البطاطس بالدجاج ٤حبات من البطاطس.

فرخة متوسطة الحجم مقطعة الى ٤قطع.

٤حبات من الطماطم مقطعة الى مكعبات صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة الى شرائح.

٢ حبة فلفل رومى شرائح.

٣معالق كبيرة من الزيت النباتى.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة صغيرة من بهارات الدجاج.

٢ معلقة كبيرة من معجون الطماطم.

كوب ونصف من الماء المغلى. طريقة تحضير صينية البطاطس بالدجاج نقوم أولا بتقشير البطاطس وتنظيفها وغسلها بالماء جيدا.

تقطع البطاطس الى شرائح متوسطة وتغسل مرة اخرى وتصفى جيدا من الماء.

ثم نقوم بغسل الدجاج جيدا بالماء ثم غلسه بالدقيق حتى نتأكد من عدم وجود اى رائحة زفارة تماما وتصفيته بشكل جيد من الماء.

فى صينية متوسطة الحجم نضع شرائح البصل ونضع معه الملح والفلفل وبهارات الدجاج.

نقوم بخلط المكونات جيدا ثم نضيف اليهم مكعبات الطماطم ونقلب جيدا.

نأخذ كمية من هذا الخليط ونتركه جانبا لتتبيل الدجاج.

نضع البطاطس مع الجزء المتبقى من هذه الخلطه ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

فى وعاء عميق نضع الدجاج ونضع معه خلطة الطماطم والبصل ونغلف الدجاج جيدا بالخلطه من الداخل والخارج.

نقوم بوضع الدجاج فى الصينية على وجه البطاطس.

فى وعاء عميق نضع معجون الطماطم ونضيف اليه كوب ونصف من الماء تقريبا ونقلب حتى يتم ذوبان الطماطم تماما.

نضيف هذا الخليط على البطاطس ثم نقوم باضافة الزيت على الوجه.

نقوم بتغطية الصينية بورق الفويل وندخلها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة.

ثم نرفع ورق الفويل ونقوم بتشغيل الشوايه حتى يحمر وجه الدجاج.

نخرج الصينية من الفرن وهنا تصبح جاهزه للتقديم.

تقدم ساخنة ويقدم معها الارز بالشعريه. عمر شويل - جدة ألذ صينية للعزومات أعملي صينية البطاطس بالفراخ المشوية في الفرن بطعم وريحة رهيبة - ثقفني

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