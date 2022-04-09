اصنعي سيروم التفتيح الطبيعي لتبيض وشد البشرة بشكل سريع

سيروم التفتيح الطبيعي، تحتاج البشرة يومياً للحفاظ عليها والعناية بها بشكل مستمر ولا يوجد أفضل من مستحضرات العناية بالبشرة الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، حيث تتعرض البشرة يومياً لأشعة الشمس والأتربة والعوامل البيئية التي تؤثر عليها وتسبب لها الكثير من المشاكل مثل عدم توحد لون البشرة وظهور التصبغات والبقع الداكنة وظهور الكثير من المشاكل لذلك ننصح باستخدام سيروم التفتيح الذي يخلص البشرة من الكثير من المشاكل ويمنحها بياض ونقاء، لأنه يساعد في إزالة الجلد الميت وتصبغات البشرة، كما أنه يشد الوجه ويحميه من علامات التجاعيد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل سيروم التفتيح الطبيعي للعناية بالبشرة.

مكونات عمل سيروم التفتيح الطبيعي للبشرة

يتكون السيروم من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

حبة من الخيار.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من العسل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الأصلي.

5 ملاعق كبيرة من جل الأولوفيرا ( الصبار).

طريقة التحضير

لعمل سيروم التفتيح الطبيعي داخل المنزل يتم اتباع الخطوات الآتية:ـ

نقوم بغسل حبة الخيار جيداً ثم نقوم ببشر حبة الخيار باستخدام مبشرة حتي تصبح ناعمة.

ثم نقوم بتصفية بشر الخيار باستخدام مصفى من السلك حتي نحصل على عصير الخيار.

في طبق متوسط الحجم نقوم بإضافة 3 ملاعق من عصير الخيار السابق، ثم نضيف إليه ملعقتين ماء الورد ونمزج المكونات بشكل جيداً.

ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل ونستمر في خلط المكونات حتي تتجانس تماماً.

نضيف ملعقتين من زيت الزيتون ونستمر في الخفق بعد كل إضافة.

أخيراً يضاف 5 ملاعق كبيرة من جل الصبار أو ما يعرف بجل الأولوفيرا ونستمر في التقليب، حتي نحصل على خليط كريمي.

نسكب الخليط في عبوة نظيفة وجافة تماماً، ثم نحكم غلقها جيداً وتحفظ داخل الثلاجة.

طريقة استخدام السيروم