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تعد السمبوسة من احلى الوجبات الرمضانية التى تقدم على مائدة الإفطار وايضا السحور، وتقدم في بعض الأوقات حيث يعشقها الأطفال والكبار لسهولة تناولها وطعمها الشهي المميز، تقدم السمبوسة بطرق عديدة وباكثر من حشوة مختلفة، تقدم السمبوسة في المطاعم والمحلات مع بعض الوجبات السريعة، فيمكن تحضيرها في المنزل وتخزينها في الفريزر لتكون سهلة التحضير والقلي في أي ع وقت ممكن، اليكم طريقة تحضير السمبوسة وطريقة قليها. طريقة قلي السمبوسة المقادير:- عجينة سمبوسة جاهزة.

زيت للقلي. حشوات السمبوسة:- ربع كيلو لحم مفروم معصج.

فلفل أخضر رومى مقطع صغير.

ربع كيلو شاورما الدجاج مطبوخة.

جبن موزاريلا أو شيدر أو رومي.

زيتون أسود. الطريقة: نحضر كمية من عجينة السمبوسة ونقوم بفرده على سطح المطبخ ثم نقوم بوضع كمية من من اللحم المعصج وعليه رشة من الفلفل الاخضر الرومى ونقوم بلف السمبوسة على شكل مثلث.

نحضر جزء آخر من العجينة ونقوم بفرد السمبوسة ونضع كمية بسيطة من شاورما الدجاج ونغلق السمبوسة على جيداً.

ونقوم بحشو باقي قطع السمبوسة بالجبن المشكلة مع الزيتون الأسود ونغلقها جيداً.

نقوم بوضع السمبوسة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ونقوم بتحضير المقلاة وبها الزيت المناسب لقلي السمبوسة.

ثم نقوم بإخراجها من على مناشف ورقية لتصفية الزيت وتقدم ساخنة مع باقي الوجبات الرئيسية على المائدة. طريقة أخرى لتسوية السمبوسة نقوم بتحضير عجينة السمبوسة وحشوها بالحشوات المختلفة والمفضلة لديكم ثم نقوم بإحضار صينية وترص بها السمبوسة المحشوة وتدهن بقليل من الزيت بواسطة الفرشاة.

نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تحمر وتصبح ناضجة.

تخرج من الفرن وتقدم بجانب الصوصات المفضلة لكم أو سلطة الكولو سلو. طريقة ثانية لقلي السمبوسة نقوم بإحضار عجينة سمبوسة مجهزة بالمنزل ونعجن قليلا ثم نقوم بفرده على سطح المطبخ وتفرد بالنشابة حتى تصبح سمكها متوسط.

نقوم بتقطيعها بواسطة كوب أو بولة صغيرة حتى تأخذ الشكل الدائري ونقوم بحشوها ثم نقوم بإغلاقها مثل القطايف هلالية الشكل.

ويمكن أن تقلي في الزيت الساخن أو يمكن وضعها في الفرن وتترك حتى تنضج ثم تقدم ساخنة. عمر شويل - جدة بدون ما تمتص نقطة زيت نهائي أعملي السمبوسة المقلية المقرمشة بطريقة صحية ولذيذة - ثقفني

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