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طريقة ارخص من الليزر.. إزالة الشعر الزائد من الجذور بالجسم تبحث كل فتاة عن أفضل كريم لإزالة الشعر نهائيا بحيث تكون وصفة رخيصة وغير مكلفة وفي نفس الوقت فعّالة وتقوم بإزالة الشعر من الجذور، حيث أن الوسائل الشائعة لإزالة الشعر نهائيًا في هذه الفترة هي طرق مكلفة إلى حد كبير وليس في مقدرة كل فتاة تحمل تكلفتها، كما أن هناك بعض الطرق الفعالة ولكنها في نفس الوقت مؤلمة إلى حد كبير، ولكن وصفتنا اليوم توفر عليك الكثير من التكاليف والألم حيث أن مشكلة الشعر الزائد هي مشكلة نعاني منها جميعًا ولكن بدرجات متفاوتة. أفضل كريم لإزالة الشعر نهائيا من الجذور مكونات الطريقة:- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

عدة قطرات عصير ليون.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط العسل والليمون والسكر مع بعضهم في وعاء واحد وقومي بتسخينه بوضعه بداخل الميكروويف لعدة ثواني.

بعد أن يذوب الخليط اتركيه يبرد قليلًا ثم قومي بوضعه على المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها سواء كانت البشرة أو المناطق الحساسة.

ضعي الخليط في اتجاه نمو الشعر واتركيه حتى يجف على المنطقة ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر وبعد ذلك قومي بترطيب المنطقة. 2. وصفة بياض البيض والنشا مكونات الطريقة:- ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان من السكر.

بياض بيضة كبيرة. خطوات التحضير:- قومي بوضع المكونات على بعضها وقلبيها جيدًا حتى تتجانس ثم ابدئي في فردها على بشرتك أو المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها.

الفرد يكون في اتجاه نمو الشعر والإزالة في عكس الاتجاه وأزيليه بعد أن يجف من على المنطقة ثم رطبيها جيدًا حتى لا يصيبها الجفاف. 3. وصفة البطاطس والعسل المكونات:- عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

أربع ملاعق من عصير البطاطس.

عدس مطحون؟. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط كل المكونات الثلاثة السابقة مع بعضها في وعاء واحد مناسب واتركيه منقوع بداخل الماء ليلة كاملة.

في الصباح قومي بتصفيته وستجدي لديك عجينة لينة قومي بفردها على المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها ثم قومي بإزالتها بعد أن تجف. عمر شويل - جدة طريقة ارخص من الليزر.. إزالة الشعر الزائد من الجذور بالجسم كله في ثواني بدون الم نهائيا - ثقفني

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