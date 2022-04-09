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البشاميل من مكونات الطعام التي تدخل في تحضير وصفات كثيرة، مثل: صينية المكرونة بالبشاميل، صينية الكوسة بالبشاميل، ويمكن تحضيره في المنزل وكذلك يمكن الحصول عليه جاهزاً، وهناك طرق مختلفة لتحضيره تختلف من شيف إلى آخر، وسوف نتحدث عن أحدي هذة الطرق. طريقة عمل البشاميل السريع المقادير: كوب من الدقيق.

مقدار كوب حليب بودر.

كوبان من الماء.

مقدار نصف كوب من الزيت.

جوزة الطيب.

مكعب من مرقة الدجاج.

حبهان حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة. طريقة التحضير: نحضر وعاء الخلاط الكهربي ونضع به ماء، ثم نضيف له: لبن بودرة، دقيق، زيت، جوز الطيب، مرقة الدجاج، الحبهان، الملح، الفلفل الأسود.

بعد ذلك نخلط كل هذه المكونات مع بعضها جيداً حتى تصبح خليط متجانس.

ثم نضع الخليط في وعاء على نار هادئة ونستمر في التقلب حتى يصبح القوام كريمي.

نزيل الخليط من على النار ونتركه جانباً ليبرد ثم نستخدمه. طريقة اخري لعمل البشاميل المقادير: مقدار كوب دقيق.

كيلو من اللبن.

ملعقة سمن بلدي كبير.

مكعبان مرقة دجاج.

بيضة.

جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نضع على النار وعاء به سمن حتى تذوب.

ثم نضيف عليها الدقيق ونقلبه جيداً حتى يتحول لون الدقيق للذهبي.

بعد ذلك نضيف اللبن للخليط بشكل تدريجي ونقلبه باستمرار ونضيف له كل من: الملح، الفلفل الأسود، جوزة الطيب.

ثم نضيف المرقة والبيضة ونستمر في التقليب حتى يتكون خليط قوامه سميك.

وبعد ذلك يمكن استخدام خليط البشاميل في وصفات كثيرة. طريقة عمل البشاميل بالجبن المقادير: كوب من الدقيق.

كيلو لبن.

عدد ٤ ملاعق زبدة.

رشة من حوزة الطيب المبشورة.

ملح وفلفل أسود.

جبنة شيدر مبشورة. طريقة التحضير: في وعاء على النار نضع به كل من: الزبدة، الدقيق ونقلبهم حتى تذوب الزبدة ويتغير لون الدقيق.

بعد ذلك نضيف الحليب بشكل تدريجي ونقلب باستمرار، ثم نضيف البهارات مثل: الملح، الفلفل الأسود، بشرة جوزة الطيب ونقلب المكونات حتى تتجانس.

ثم نقوم بوضع الجبنة الشيدر المبشورة ونقلب المكونات مرة ثانية حتى يتكون خليط قوامه سميك ومتماسك. عمر شويل - جدة طريقة سهلة وسريعة لتحضير صلصة البشاميل في المنزل خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم خرافي - ثقفني

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