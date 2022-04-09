الخلطة السرية لدجاج كنتاكي بمكونات من المنزل النتيجة مذهلة

دجاج كنتاكي من الأكلات التي يحبها الأطفال وكذلك الكبار وذلك بسبب طعمها المميز والقرمشة الجميلة التي يشعر بها الأفراد عند تناولها لذلك حاول عدد كبير من السيدات عمل وصفة دجاج كنتاكي في المنزل بنفس الطريقة ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا إلى الوصفة بعض التكات لكي تكون نتيجة الفراخ في النهاية أفضل بكثير من دجاج كنتاكي وبالفعل استطاعوا أن يحضروها بشكل أفضل وبطعم أحلى من دجاج كنتاكي المصنوعة في مكان غير معروف درجة نظافته لهذا يفضل عمل الفراخ في المنزل وذلك لضمان النظافة والتطهير.

طريقة عمل الفراخ في المنزل بنفس وصفة كنتاكي

لكي تستطيعي عمل الفراخ بنفس طريقة كنتاكي يجب أن تقوم بتحضير هذه الأشياء وهي:

دجاجة حجم كيلو نظيفة ومطهرة.

دقيق للتغليف والخليط.

ماء.

نشا (ملعقة كبيرة الحجم)+ بيكنج بودر (ملعقة صغيرة).

ملعقة من هذه التوابل (ثوم بودر، بصل بودر، بابريكا، فلفل أسود، بهارات فراخ، كركم، شطة) بالإضافة إلى الملح على حسب الحاجة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

يجب تنظيف ونقع الفراخ بالخل والماء والليمون لبعض الوقت ثم تصفيتها بعد ذلك و تقطيعها إلى 8 أجزاء.

في وعاء يتم وضع الدقيق والتوابل والنشا بالإضافة إلى البيكنج بودر ثم تقليبهم جيدًا.

يصب الماء على كمية من الدقيق وباقي المكونات التي تم خلطها معه.

يقلب الدقيق باستخدام المضرب اليدوي للحصول على سائل ثقيل.

نقلب الفراخ في الخليط السائل على أن يتم دهنها من كل الاتجاهات لكي تغطى بالخليط جيدًا.

ننزع الفراخ من الخليط السائل ثم نضعها في الدقيق الجاف المخلوط بالتوابل والنشا والبيكنج بودر ونراعي تغليف الفراخ بشكل جيد.

نقلب الفراخ في الخليط السائل مرة ثانية وتعاد إلى الدقيق الجاف مرة أخرى للحصول على طبقة مقرمشة أكثر.

في طاسة عميقة نقوم بإضافة زيت وفير ونسخنه على أعلى درجة حرارة ثم ننزل بقطع الفراخ مع مراعاة تهدئة النار على الفراخ لكي تستوي جيدًا وتحمر بالشكل المطلوب.

بعد أن تستوي الفراخ وتحمر باللون المناسب يتم تصفيتها من الزيت ووضعها في طبق مغلف بمناديل المطبخ لكي يمتص كمية الزيت التي تنزل من الفراخ.

طريقة عمل ساندوتش فراخ كنتاكي