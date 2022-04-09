نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار لا تعرفها عن الخيار تجبرك علي تناوله يوميا في المقال التالي

يعتقد الجميع أن الخيار واحد من الخضروات ولكنه في الأصل نوع من الفاكهة وهو نبتة تنمو بشكل ممتد بحيث تعترش سيقانها ما حولها من مواد لتنمو عليها وثمارها طويلة أسطوانية الشكل خضراء اللون وأوراقها كبيرة الحجم مثلثة الشكل تشكل معا مظلة تعمل علي حماية الثمار من أشعة الشمس الحارقة وانتشرت زراعة الخيار في العالم بدءا من موطنه الأصلي جنوب شرق أسيا وعادة ما يتم تناول ثمار الخيار نيئه أو يمكن عمل بعض أنواع السلطات أو صناعة المخللات ونذكر هنا الفوائد العجيبة للخيار . محتويات الخيار الغذائية يعتبر الخيار مصدر غني بالألياف والمعادن مثل الكالسيوم والماغيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والفيتامينات مثل A-B-K-C وغني بالبروتينات ومضادات الأكسدة وهو غني جدا بالماء . فوائد الماء الموجود في الخيار يمد الخيار الجسم بكمية كبيرة جدا من الماء تساعد الجسم في التخلص من السموم .

تقوية الذاكرة .

علاج الإمساك ويسهل عملية إخراج الفضلات .

علاج وتفتيت الحصوات الموجودة في الجهاز البولي . الفوائد السحرية والعجيبة للخيار تحتوي قشرة الخيار علي فيتامينات A-B-C التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي .

يساعد في التخلص من الحموضة ومهدئ للمعدة .

يحد من ارتفاع حمض اليوريك بالجسم .

يساعد في علاج التهابات الفم .

يحتوي علي العديد من الأملاح المعدنية التي تعمل تقوية ونمو الشعر والأظافر .

يزيل الهالات السوداء الموجودة حول العينين ويحد من تورم العينين عن طريق وضع شرائح منه أسفل العين .

غني بالسكر وفيتامين B لذلك فهو مثالي في القضاء علي الإجهاد والصداع .

عنصر مهم لمن يخضعون لعمل حمية غذائية لإنه غني بالماء وليس به سعرات حرارية وغني بالألياف التي تسبب الشعور بالشبع .

يعالج التهابات المسالك البولية ويعمل علي إدرار البول.

يساعد في القضاء علي مرض السكري وذلك لاحتوائه علي الكوكوربيتاسين وهي مادة مرة المذاق تدعم إنتاج الأنسولين في الجسم .

ينظم ضغط الدم ويقلل من الكوليسترول الضار لاحتوائه علي الماغنيسيوم والبوتاسيوم .

يهدئ الأعصاب ويزيل التوتر .

يقاوم علامات التقدم بالسن لإنه غني بمضادات الأكسدة .

قشرة الخيار تحتوي علي بعض الفيتامينات التي تحمي الجسم من بعض السرطانات مثل سرطان الثدي والمبايض . عمر شويل - جدة أسرار لا تعرفها عن الخيار تجبرك علي تناوله يوميا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار لا تعرفها عن الخيار تجبرك علي تناوله يوميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.