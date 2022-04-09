نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كعك العيد الناعم مثل المحلات والمقادير المضبوطة لعمل كيلو كعك في المقال التالي
طريقة صنع كعك العيد الناعم في المنزل من الطرق السهلة والبسيطة، ولكنها تحتاج إلى معرفة المكونات والمقادير المضبوطة، وطريقة التحضير بالخطوات على أصولها بكل أسرار نجاح كعك العيد، من الأشخاص ذوي الخبرة حتى تتمكن من الحصول على كعك العيد اللذيذ والنجح مثل الجاهز تماما، الذي يتمتع بالمذاق الرائع والممتاز، والشكل المتناسق والجيد، والمحتوى الناعم من الداخل مثل الغريبة، مما يجعله يذوب بالفم عند تذوقه، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك واحتفال الشعوب الإسلامية به، نقدم لكم المقادير المضبوطة في صناعة الكعك، والطريقة الأصلية لتحضير كحك العيد على أصوله مثل الجاهز، بل وأحلى من الجاهز أيضا.
مقادير كعك العيد
- كيلو جرام من الطحين.
- نصف كيلو جرام من السمن.
- مقدار ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- مقدار نصف كوب من اللبن.
- ربع كوب من السمسم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من السكر البودرة للتزيين.
طريقة تحضير كعك العيد الناعم مثل الجاهز بالخطوات
- نقوم بإحضار وعاء كبير ونخلط به كافة المكونات الجافة، وهي الطحين، والسكر، والبيكنج بودر، والسمسم، ورائحة الكعك.
- بعد ذلك نقوم بخلط كافة المكونات الجافة مع بعضها البعض، ومن ثم نقوم بإضافة السمن إليهم، مع الحرص على التقليب المستمر، حتى يتم تداخل السمن بكافة المكونات الجافة ويمتزجوا معا جيدا.
- بعد فرك المكونات الجافة بالسمن جيدا بين أيدينا، نقوم بإضافة اللبن إليهم، مع الاستمرار في التقليب، حتى تتكون معنا، قطعة من العجين متماسكة ولينة.
- من ثم نترك العجين جانبا ونغطيه، حتى يرتاح قليلا لمدة ساعة، بعد ذلك نبدأ في تشكيل العجين إلى كرات، ونقشها باستخدام المناقيش، أو قوالب تشكيل الكعك المعروفة، حسب الرغبة.
- جهزي بجوارك قالب مدهون بمسحة من الزيت، وقومي برص الكرات التي يتم تشكيلها من الكعك به.
- يزج بعد ذلك في الفرن ويتم تسويته على حرارة الفرن المتوسطة، حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح المعروف للكعك.
- يخرج من الفرن بعد ذلك، ومن ثم يتم رصهم في أطباق التقديم، حتى تهدأ تماما، وتزين بعد ذلك بالسكر البودر.
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