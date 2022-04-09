طريقة كعك العيد الناعم مثل المحلات والمقادير المضبوطة لعمل كيلو كعك

طريقة صنع كعك العيد الناعم في المنزل من الطرق السهلة والبسيطة، ولكنها تحتاج إلى معرفة المكونات والمقادير المضبوطة، وطريقة التحضير بالخطوات على أصولها بكل أسرار نجاح كعك العيد، من الأشخاص ذوي الخبرة حتى تتمكن من الحصول على كعك العيد اللذيذ والنجح مثل الجاهز تماما، الذي يتمتع بالمذاق الرائع والممتاز، والشكل المتناسق والجيد، والمحتوى الناعم من الداخل مثل الغريبة، مما يجعله يذوب بالفم عند تذوقه، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك واحتفال الشعوب الإسلامية به، نقدم لكم المقادير المضبوطة في صناعة الكعك، والطريقة الأصلية لتحضير كحك العيد على أصوله مثل الجاهز، بل وأحلى من الجاهز أيضا.

مقادير كعك العيد

كيلو جرام من الطحين.

نصف كيلو جرام من السمن.

مقدار ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار نصف كوب من اللبن.

ربع كوب من السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر البودرة للتزيين.

طريقة تحضير كعك العيد الناعم مثل الجاهز بالخطوات