القطايف في الخلاط بالطريقة الأصلية بسهولة وسرعة وحشوات مختلفة

القطايف في الخلاط ، من مرحلة عجنها حتى حشوها واعدادها كحلوى لأفراد الأسرة، وهذا لأنها الحلوى الرمضانية التي يعشقها الكبار والصغار والبعض يحبها بحشوات مالحة، لذلك يفضل تحضيرها في المنزل من العجين الخاص بها على هيئة دوائر استعدادا للحشو المفضل، ونحن نساعدك بخطوات بسيطة وواضحة للتحضير.

القطايف في الخلاط

من الممكن إعداد القطايف في الخلاط في أقل وقت ممكن مع عدم حدوث تكتلات بالعجين، لتكون بطعم مميز وأيضًا متقنة تمامًا، وهذا يتم في الخطوات التالية:-

المكونات

كوبين ونصف دقيق.

ملعقة خميرة.

قليل من الملح.

مقدار ملعقة ونصف لبن بودر.

معيار كوبين من الماء.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

نضع المكونات جميعها في خلاط واسع وتضرب جيدًا.

نتركهم في الخلاط ساعة حتى التخمر.

على صاج تسوية أو مقلاة لا يلتصق بها الطعام نسكب القليل من العجين على هيئة دوائر.

بعد النضج نقوم برصها على قماشة للتهوية وعدم التصاقها ببعضها.

يمكنك وضع الحشو المناسب في وحدات القطايف اللذيذة وتجهيزها لأسرتك.

طريقة عمل القطايف في البيت

يمكنك الآن تحضير عجينة القطايف في المنزل بالشكل والقدر الذي ترغبين فيه، توفيرًا للكثير من التكاليف مع الحرص على نظافتها، وهذا يتم في خطوات بسيطة وهي:

مكونات عجينة القطايف

3 أكواب دقيق أبيض.

ملعقتين سكر ناعم.

ملعقة بيكنج بودر.

معيار ملعقة خميرة.

قليل من الملح.

كوبين ونصف ماء للعجن.

طريقة التحضير

في وعاء عميق نخلط الدقيق والسكر جيدًا.

ثم نضيف الملح والبيكنج بودر مع مراعاة التقليب المستمر.

نضيف بعد ذلك الماء للعجن حتى تصبح العجينة سائلة.

في مقلاة غير قابلة للالتصاق موضوعة لتسخن على نار متوسطة نقوم بصب العجين على هيئة وحدات دائرية.

بعد نضجها نضعها مفردة على ورق مناسب حتى تبرد وكل الوحدات بعيد عن بعضها حتى لا تلتصق ببعضها البعض.

يمكنك الاستمرار في التسوية على نفس الخطوات حتى ينتهي كل العجين.

وعلى هذا يكون لديكي قدر مناسب من القطايف إعدادها بطرق مختلفة وحشوات متعددة لتقدم بشكل مميز لأسرتك.

طريقة القطايف بالقشطة

تعد القطايف بالقشطة من الحلوى المحببة للأطفال والكبار لأنها خفيفة ومذاقها ناعم وتكلفتها غير مرتفعة، ويتم تحضيرها كالآتي:-

المكونات

نصف كيلو قطايف.

كوبين حليب طازج.

كوب كريمة سائلة.

3 ملاعق نشا.

عدد 3 ملاعق سكر.

ربع ملعقة فانيليا.

طريقة التحضير