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عمر شويل - جدة وصفة معجزة لتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت في دقائق سر ملكات الجمال، وصفة الكوكا كولا والنشا لتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت من الوصفات التي لاقت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة لما لها من نتائج مبهرة في تبييض الوجه وتفتيح درجته، لأن الوجه يتأثر بشكل كبير بكافة العوامل المحيطة به وبخاصة الشمس وهذه الوصفة تعطي نتيجة جيدة في التخلص من طبقات الجلد الميت التي تترسب على البشرة وتعطي لون أغمق من اللون الطبيعي لها، كما أن الوصفات الطبيعية هي الحل المثالي للتغلب علي مشاكل البشرة وتمنحك نتيجة مذهلة من أول استخدام.

وصفة مذهلة لتبييض البشرة والتخلص من الجلد الميت وداعاً للمنتجات الكيميائية

تعد مسألة تبييض البشرة أمر ضروري للتخلص من الجلد الميت والذي يتسبب في مشاكل كثيرة للبشرة منها ظهور الحبوب.

ولذلك تقوم بشراء منتجات العناية بالبشرة مثل الغسول للحفاظ علي نضارة البشرة.

وعلي الرغم من سرعة نتائجها إلا أنها تؤثر علي البشرة والجلد فيما بعد.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة معجزة لتبييض البشرة والتخلص من عيوبها لوجه مشرق.

وصفة الكوكا كولا والنشا لتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت

هذا الوصفة يمكن تحضيرها في وقت قصير وبسهولة تامة في المنزل وهذا لأنها تستعد في إزالة الجلد الميت، كما يلي:

مقدار ربع كوب من الكوكا كولا.

ملعقة من النشا حسب الحاجة.

مقدار شوفان مناسب.

حبة أسبرين.

طريقة التحضير:

أول خطوة نذيب حبة الأسبرين في كمية الكوكا كولا في وعاء مناسب. ثم نضيف باقي المكونات للخليط السابق ونقلبهم جيداً لنحصل على خليط قوامه يشبه الكريم. نبدأ بوضع الكريم على المكان المراد تفتيحه وندلك المكان بالخليط حركات دائرية ونتركه لتمتصه البشرة. ينصح بتكرار هذا الخليط ثلاث مرات في الأسبوع لنجد نتيجة مذهلة.

كيف تستخدمين المياه الغازية لغسيل بشرة الوجه ؟

يمكنك الحصول علي بشرة نظيفة خالية من الشوائب والتجاعيد من خلال مزج المكونات الآتية وهي

كوب مياه غازية.

كوب ماء مقطر.

قطعة قماش قطني نظيفة.

خطوات التحضير:

نضع المياه الغازية مع الماء المقطر في وعاء حجمه كبير. ثم ننقع قطعة القماش القطنية في الوعاء لفترة، ونستخدمها لنغطي الوجه كاملاً بها لمدة لا تتخطى ٣٠ ثانية، وتتكرر هذه الخطوة بمعدل ٦ مرات.

ماسك النشا لتفتيح البشرة

النشا من أشهر المكونات المنزلية التي تدخل في صناعة كثير من المستحضرات التجميلية

المسئولة عن تفتيح البشرة، كما يلي:

في وعاء حجمه مناسب نضع ملعقتين نشا كبيرتين، وملعقتين أرز مطحون كبيرتين،

وملعقة عسل كبيرة، وكمية حليب مناسبة ونخلط كل المكونات معاً لتتكون عجينة. بعدما نغسل البشرة جيداً نضع طبقة خليط سميكة ونتركها على البشرة حتى تجف بشكل تام. بعد ذلك نقوم بغسل البشرة من الخليط بماء بارد.

تساعد هذه الخلطة على ترطيب البشرة بشكل كبير، وتلطيفها من أي آثار حروق شمس،

بالإضافة إلى دورها الكبير في التحكم في معدل إفراز البشرة للزيوت الخاصة بها.

وصفة دقيق الشوفان وعصير الليمون لتفتيح وتقشير البشرة

تعمل هذه الوصفة علي تقشير الخلايا الميتة وذلك لأن الشوفان يساعد في تفتيح لون البشرة وجعل الجلد ناعماً.

وعصير الليمون يقوم بالتخلص من البقع الداكنة والتصبغات كما يقوم بإزالة الجلد الميت.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام