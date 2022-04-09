سر جمال بشرتي ماسك القهوة والحليب لبشرة بيضاء كالثلج وخالية من التجاعيد قبل العيد

ماسك القهوة والحليب ، من الماسكات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، وهو من الماسكات الممتازة التي تمنح البشرة الترطيب والنعومة وتجعلها مثل بشرة الأطفال، كما يعمل على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية الضارة، كما يتميز بقدرته الفائقة على اختراق المسام الواسعة وإخراج الدهون المتراكمة داخلها بشكل سريع، وهو أفضل من المستحضرات التي تباع في الخارج بإسعار غالية الثمن وتسبب تلف البشرة على مدي الاستخدام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك القهوة والحليب لبشرة بيضاء كالثلج وخالية من التجاعيد نهائياً بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك القهوة والحليب

توجد بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها عند عمل الماسك بالمنزل وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك القهوة والحليب السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة وتصبح البشرة نظيفة. نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الماسك. ثم نترك الماسك على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى يصبح جاف تماماً. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى لا نسبب للبشرة الاحمرار الناتج عن الماء الساخن. يفضل وضع الماسك على البشرة مرة واحدة قبل النوم لمدة شهر حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة طول العمر.

فوائد ماسك القهوة والحليب للبشرة

يحتوي الماسك على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-