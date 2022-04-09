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شهر رمضان من أهم وأفضل أشهر السنة الهجرية في العبادات، بجانب ذلك أنه يتميز بكثرة وانتشار الحلويات المختلفة به لأن به تكثر العزائم والولائم التي تتطلب أصناف طعام كثيرة، ومن ضمن تلك الحلويات الشرقية الشهيرة هو بلح الشام، ويتميز بلح الشام بأن له طرق كثيرة ومتنوعة في التحضير وجميعها سهلة وبإمكان الجميع القيام بها، وسوف نتحدث عن طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة. مكونات عمل بلح الشام مكونات عجينة بلح الشام مقدار كوب دقيق.

كوب إلا ربع ماء.

ربع كوب زبدة عادبة.

عدد ٣ حبات بيض حجمهما متوسط.

ملعقة نشا كبيرة.

نصف ملعقة فانيليا صغيرة.

ربع ملعقة ملح صغيرة مكونات القطر كوبان من السكر.

كوب ماء.

ملعقة ماء ورد صغيرة.

قطرتان عصير ليمون.

عدد ٤ أكواب زيت للقلي. طريقة التحضير طريقة تحضير القطر: بعدما نحضر وعاء صغير نضيف له: ماء، سكر، قطرات عصير الليمون، ماء الورد، ونخلط كل المكونات جيدًا.

بعد ذلك نضع الوعاء على النار حتى يغلي، ونرفعه من على النار جانباً. طريقة تحضير عجينة بلح الشام نحضر وعاء كبير ونضيف له: ماء، زبدة.

وفي وعاء آخر نصيف: الدقيق مع النشا وعليهم ذرة ملح ونقلبهم جيداً مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف الماء والزبدة لخليط الدقيق والنشا ونقلب كلا الخليطين معاً لمدة خمس دقائق حتى تتجانس المكونات.

نضع وعاء الخليط على النار عدة دقائق حتى يبدأ في الغليان، ثم نرفعه من على النار ونتركه بعيداً حتى يبرد.

نبدأ بوضع البيضات واحدة تلو الأخرى، وبعد كل واحدة نخلط المكونات مع بعض لتتجانس ويختفي البيض، ونحصل على عجينة طرية ومتماسكة. طريقة تحضير بلح الشام: أول خطوة نقوم بوضع مقلاة على النار بها زيت غزير على نار متوسطة.

ثم نضع العجينة في كيس الحلويات لنشكل العجين على هيئة أصابع طولية.

ونشكل تلك القطع في الزيت الغزير بشكل مباشر.

نقلب أصابع بلح الشام على الجانبين حتى يأخذا اللون الذهبي.

ثم نخرج أصابع بلح الشام من الزيت ونضعها في القطر مباشرةً.

يقدم بلح الشام وهو بارد بجانب أي مشروب مفضل. عمر شويل - جدة ألذ واحلي طريقة تحضير بلح الشام المقرمش في البيت خطوة بخطوة - ثقفني

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