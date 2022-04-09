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عمر شويل - جدة معجزة الكزبرة لإنتاج الكولاجين وشد البشرة وتمنع التجاعيد بديل البوتوكس، تتميز الكزبرة بأنها من الأعشاب الغنية بوجود فيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي لها دور كبير في التخلص من الجذور الحرة في البشرة وتثبط نموها، وهذه الخاصية أيضاً هي التي لا اسمح للزيوت التي تنتجها البشرة أن تتأكسد وبهذا يصبح مفيد بشكل كبير لمنع تكون الرؤوس السوداء، ولا ننسى أيضاً أن فيتامين سي معزز قوي لإنتاج الكولاجين في البشرة، مما يجعل ذلك الكزبرة من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في القضاء على الشيخوخة وتعزيز نسبة كولاجين البشرة.

وصفة الكزبرة والزبادي لإنتاج الكولاجين وشد الجلد لبشرة بدون عيوب



هذه الوصفة تعزز من معدل إنتاج الكولاجين في البشرة والمسئول عن نضارتها.

ولهذا سوف أقدم لكم معجزة الكزبرة لإنتاج الكولاجين ومقاومة التجاعيد في وقت قصير.

ويتم تحضير هذه الوصفة كما يلي:

عصير كزبرة.

أرز مطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير:

نخلط كل المكونات مع بعضها جيدًا حتى يتكون خليط متجانس. نضع الخليط على الوجه ونفرده لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نغسل الوجه بماء فاتر جيدًا. في النهاية نمرر على الوجه قطنة بها قطعة ثلج، أو قطنة بها ماء ورد.

قناع الأرز والكزبرة لزيادة إنتاج الكولاجين وشد البشرة



تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات التي تساعد علي مقاومة التجاعيد والتخلص من ترهلات الجلد بشكل ملحوظ.

ويمكن عمل الوصفة من خلال المكونات التالية

غصنان أو ثلاثة أغصان كزبرة طازجة مفرومين.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان زبادي.

ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز.

طريقة التحضير:

نضيف جميع المكونات في عبوة نظيفة ونخلطها مع بعضها جيدًا لتتكون عجينة ناعمة. ثم نضع طبقة خفيفة من الخليط على البشرة ونوزعها جيداً. نترك القناع على البشرة لمدة تلت ساعة ولكن مراعاة عدم تركه ليجف بشكل تام. ثم نشطف البشرة بماء فاتر ونجففه بقماشة قطنية.

قناع لشد بشرة الوجه

يمكن الحصول على قناع للوجه يعطي وجه مشرق ونضر وفي الوقت ذاته يعمل علي شد البشرة، وهذا القناع يكون عبارة عن المكونات التالية:

عدد ٣ أغصان من الكزبرة الطازجة.

مقدار نصف كوب شوفان.

طريقة التحضير: