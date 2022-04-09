اصنعي بنفسك ماسكرا طبيعي في المنزل لتكثيف الرموش زي الجاهزة بدون تكلفة

العديد من الفتيات يحبون إكتمال المظهر الجمالي لديهم ومن أهم مقومات الجمال في الوجه هي العيون ولذا فهم يبحثون عن طرق تزيين العيون لتظهر بصورة اجمل وأبدوا أكثر جاذبية وأناقة ومن أهم طرق تزيين العيون هي وضع الماسكرا للعيون ، من أجل ظهورها أكثر جمالا ولكن لابد من اختيار أنواع مناسبة العيون وأنواع طبيعية لا تضر الرموش ولا العيون.

تستخدم الماسكرا لتحلى برموش كثيفه ومظهر جذاب للرموش، لذلك نقدم لكى طريقه عمل ماسكرا طبيعية تساعد على تقوية الرموش وتعطيها الكثافة وتمنع التساقط نهائيا كما أنها تساعد على انبات ونمو الرموش بطريقة مذهلة وليس لها أي أضرار جانبية، فهى تعطى شكل رائع وتغنيكى عن شراء المستحضرات التجميلية الجاهزه التى تتسبب فى تساقط الرموش وجعلها خفيفة .

طريقة عمل ماسكرا طبيعي في المنزل

الماسكرا من أكثر الأشياء التي تستخدمها الفتيات والذين يرغبون بشرائها بإستمرار، فيوجد منها أنواع كثيرة منها الرخيصة والغالية، ولكن بعضهم يرغب في صنع الماسكرا في المنزل بطريقة غير مكلفة وسريعة وسهلة، وعلي ذلك فقد قمنا بوضع طريقتين مختلفتين لعمل ماسكرا طبيعي مثل الجاهزة بمكونات متوفرة في المنزل وبدون أي تكاليف.

المكونات.

مقدار من الفحم

زيت زيتون

الطريقة

نقوم بتحضير علية فارغة من الماسكرا ونضع بها زيت الزيتون بعد القيام بتدفئته علي النار الهادئة .

نقوم بعد ذلك بخلط الزيت مع مقدار الفحم بعد القيام بطحنه جيدا وتنعيمه للغاية.

وبعد خلط المزيج معا نقوم بعمل حمام مائي له من أجل أن يمتزج بصورة مناسبة ولا يوجد به أي تكتلات علي الإطلاق.

طريقة عمل ماسكرا بالمنزل بالجلسرين

يمكن للفتيات صنع الماسكرا في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة وسهلة وهذا ما وضعناه في السطور التالية، فيمكن صنعها بأكثر من طريقة فالجلسرين من المواد الطبيعية والقوية والتي تعمل على تطويل وتكثيف الرموش بشكل سريع، فمعروف أن الماسكرا من الأشياء الهامة والمفضلة لدي جميع الفتيات والسيدات، ولا يمكن أن تخلو من حقيبة أي فتاة فهي من ضمن المكياج الأساسي.

المكونات.

مقدار من الجلسرين مناسب .

مقدار من الكحل البودر

الطريقة.