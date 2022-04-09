كعك الكنافة بالعسل بالخطوات بأسهل الطرق بالمنزل لتحلية رمضانية شهية

كعك الكنافة بالعسل على الطريقة الليبي ويطلق عليها أيضًا كعك الكنافة المعسل وبسبب كونها خفيفة وشهية ولذيذة انتقلت إلى كافة البلدان بالعالم العربي، ويتم تقديمها في شهر رمضان المبارك مع مجموعة الحلويات الشهيرة لهذا الشهر الكريم وكعك الكنافة المعسل طريقة تحضيره سهلة جدًا وسريعة إضافة إلى أن مكوناته موجودة في كل بيت فتستطيع ربة المنزل تصنيعها بدقة وسهولة وتقدمها على مائدة رمضان بجانب المشروبات الساخنة، كما أن الكنافة بشكل عام من الحلويات الشرقية المحببة للجميع والمرتبطة بشهر رمضان فتسعى كل ربة منزل لتحضيرها لتبهج أطفالها وأفراد أسرتها، وفي التالي طريقة تحضير التحلية الرمضانية على أصولها بالخطوات.

خطوات تحضير كعك الكنافة بالعسل

على طريقة المطبخ الليبي تحضر تلك التحلية الرمضانية على 4 خطوات بالترتيب التالي:

أولًا تحضير كعك الكنافة.

كذلك تحضير عسل الكنافة الذهبي.

تحضير الكنافة المفتتة المحمصة.

في النهاية خطوة تحضير كعك الكنافة المعسل وتقديمه.

الخطوة الأولى لتحضير كعك حلوى الكنافة بالعسل

وسنعرض في هذه الخطوة مكونات الكعك، وطريقة تحضيره كالتالي:

مكونات كعك الكنافة المعسل

مقدار كوب من الزبدة، بدرجة حرارة المطبخ.

عدد 2 ملعقة من النشا.

مقدار كوب من الزيت.

3/4 كوب من السكر الناعم المطحون.

كوب من ماء الزهر .

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر.

كيس من الفانيليا البودرة.

5 أكواب من دقيق العجن .

عسل ثقيل.

كنافة محمصة ومكسرة لقطع صغيرة.

جوز هند محمص للون الذهبي.

طريقة تصنيع كعكات الكنافة وتقديمها على سفرة رمضان

أولًا أحضري وعاء عميق قومي بوضع الزبدة اللينة بداخل الوعاء، ثم أضيفي إليه السكر البودرة الناعمة ثم أضيفي الزيت، ثم أضيفي ماء الزهر ثم أضيفي النشا، ثم قومي بوضع البيكنج بودر والفانيليا، وقومي بعجن المكونات سويًا بأطراف الأصابع. يلي ذلك أن تقومي بوضع الدقيق إلى المزيج السابق، تدريجيًا وليس مرة واحدة، وكل مرة قومي بخلط المكونات وعجنها، حتى تضعي كمية الدقيق كاملة. بعد ذلك قومي بعجن كافة المكونات السابقة والحصول على عجينة متوسطة الليونة متماسكة، نتركها لمدة 10 دقائق. ثم قومي بأخذ قطعة من العجين ولفها على شكل كعك دائري مفرغ من الداخل، واشبكي طرفيها ستعطيكي شكل مثل الأسورة. قومي بتشكيل الكمية كاملة حتى تنتهي منها، وقومي برص عجين الكعك في الصينية، وأدخليها في فرن ساخن مسبقًا، على درجة حرارة متوسطة. في النهاية أخرجيها العجين من الفرن بعد تمام السواء.

الخطوة الثانية تحضير عسل الكنافة الذهبي ثقيل القوام

4 كوب من السكر.

عصير 1/2 ليمونة.

2 كوب من الماء.

نخلط كافة المكونات في الحلة ونضعها على النار، وبالتقليب جيدًا حتى تمام الغليان على النار ويصبح عسل الكنافة ثقيل القوام، وسوف تلاحظين أن لونه تحول للون الذهبي. يرفع من على النار ويترك ليبرد.

ثالثًا الخطوة الثالثة تحضير الكنافة المفتتة المحمصة

أولًا أحضري صينية وضعي بها الكنافة ويفضل أن تكون مفرزة بافريزر، حتى يسهل عليكي تقطيعها قطع صغيرة وتفتيتها للتحميص. في هذه الأثناء نقوم بتسخين الفرن جيدًا لكي نضع بها الكنافة المفتتة للتحميص. في النهاية نضعها في الفرن على الرف العلوي، وعلى نار متوسطة حتى يتم تحميض الكنافة مع الحرص على عدم حرقها.

خطوة تحضير كعك الكنافة المعسل