لسفرة جديدة.. معجنات سريعة للسحور ودعي الملل وغيري من سفرتك دوماً

دائمًا ما يرغب معظم الناس في عمل أكلة سريعة على السحور، وذلك بهدف توفير الوقت، وبناء على ذلك يتم البحث عن طريقة عمل معجنات سريعة للسحور داخل عمليات البحث، ودائمًا ما نلاحظ فشل هؤلاء الناس في إعداد هذا النوع من المعجنات.

معجنات سريعة للسحور

تبحث العديد من ربات البيوت حول طرق جديدة و مبتكرة للسحور، إليكم طريقة تحضير أشهى أنواع المعجنات السريعة للسحور بهذا الشكل الآتي ذكره:

مقادير معجنات هشه

2 بياض بيض.

و1 صفار بيض.

5 أكواب من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الزبادي.

وكوب من الماء الدافئ.

كوب من الزيت النباتي.

وكوب من الحليب.

75 جرام من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

مقادير الحشوة

500 جرامًا من الجبن الأبيض.

ملعقة صغيرة من السمسم.

ملعقتان كبيرتان من النعناع المفروم الطازج.

ربع كوب من الزيتون الشرائح.

طريقة عمل معجنات بالجبنة

أولًا نقوم بإحضار الدقيق والسكر والملح وبياض البيض والزبدة والزبادي والماء والحليب والخميرة والزيت داخل العجانة الكهربائية.

بعد ذلك نقوم بضرب المكونات معًا، حتى نتحصل على قوام ناعم وطري.

ثم تأتي خطوة تغطية العجين وتركه جانبًا لمدة زمنية تقدر بحوالي ساعة على أقل تقدير، حتى يرتاح ويتخمر.

بعد ذلك وبعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا تأتي خطوة تشكيل كرات للعجين بشكل متساوي.

ثم نقوم بتمديد كرات العجين، وذلك من خلال استعمال شوبك، فيجب أن يصل مقدار سماكة العجين متوسط بعض الشيء.

بعد ذلك نقوم بمزج الجبن مع الزيتون والنعناع، وبعدها نقوم بتوزيع الحشو على العجينة.

ثم من خلال استخدامنا لسكينة حادة نقوم بتقطيع أطراف العجينة، حتى يتم تغطية العجين.

بعد ذلك وعلى الجانب الآخر نقوم بخلط صفار بيض مع الفلفل الأسود والسمسم.

ثم نقوم بدهن العجين بهذا الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع صينية المعجنات داخل الفرن بدرجة حرارة تقدر 190 درجة، وذلك لمدة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة.

بالتالي تكون جاهزة للتناول وتقدم ساخنة.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بصورة مفصلة كل المعلومات التي تخص طريقة عمل أشهى معجنات سريعة للسحور، وبذلك نقول وداعًا لفشل إعداد المعجنات داخل المنزل، وذلك بعد عرضنا المفصل لهذا المقال.