حلو ومورق.. طريقة عمل الفطير المشلتت في الطاسة باحترافية واستمتع بالطعم الفلاحي الأصلي

إن الفطير المشلتت من أكثر الأطعمة التي يتهافت الكثير من الناس لتذوقها داخل المحلات، نظرًا، لصعوبة تحضيره بالمنزل، لكننا سنقوم بإزالة تلك الصعوبة بشكل نهائي، وذلك بعد قيامنا بسرد طريقة عمل الفطير المشلتت في الطاسة داخل هذا المقال.

طريقة عمل الفطير المشلتت في الطاسة

الفطير المشلتت من أشهر الكلات المصرية القديمة التي يعشقها المصرين، إليكم طريقة تحضير الفطير المشلتت في الطاسة بهذا الشكل الآتي ذكره:

مقادير فطير الطاسه

5 أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

كمية من الماء للعجن.

رشة ملح بسيطة.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة اعداد الفطير المشلتت على المقلاة

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق، ومن ثم نضيف به الدقيق والسكر والملح، ومن ثم نقوم بمزجهم بشكل جيد، حتى تتجانس المكونات.

ومن بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بصورة تدريجية، ومن ثم نقوم بالعجن، حتى نتحصل على خليط متجانس ومتماسك دون أن يتم التصاقه بأيدينا.

ثم نقوم بتغطية العجين وتركها جانبًا، حتى ترتاح بعض الشيء، وذلك لفترة زمنية تقدر بحوالي ساعة على أقل تقدير.

وبعد ذلك تأتي خطوة رش الرخامة بالدقيق، ومن ثم نضيف العجين به، وبعد ذلك نقوم بفرد العجين بالشكل المناسب.

ثم نقوم بدهن العجين بالكامل بالزبدة، ومن بعدها نقوم بلف العجين، ومن ثم نقوم بتقسيمها حوالي 6 قطع بشكل متساوي.

ومن بعد ذلك نقوم بدهن قطع العجين بالزبدة أو السمنة، وتركها حتى ترتاح لمدة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة.

وعلى الجانب الأخر نقوم بعمل قطع العجين على شكل كرات، وذلك مع فردها بصورة جيدة.

ومن ثم نقوم بتسخين مقلاة غير قابلة للالتصاق، وبعدها نقوم بوضع العجين على الطاسة، وبعد مرور 5 دقائق نقوم بقلب العجينة إلى الوجه الآخر.

وبعد خروج الفطير من المقلاة، فيجب أن نقوم بدهنه بالسمنة بشكل كامل، ويقدم الفطير ساخنًا.

وبالتالي نكون قد سردنا لكم بصورة مفصلة كل ما يدار حول أسهل طريقة عمل الفطير المشلتت في الطاسة. فهذه الطريقة من السهل عملها داخل المنزل وفي أسرع وقت ممكن. فكل ما علينا أن نقوم به أن نلتزم بكافة التفاصيل التي ذكرناها في هذا المقال.