كل ملعقة تأخذك لبعيد.. طريقة عمل الكريم كراميل الأصلي مثل الجدات واستمتعي بطعم زمان

طريقة عمل الكريم كراميل من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها داخل محركات البحث، وذلك يرجع إلى تميز الكريم كراميل بطعمه اللذيذ، لكن دائمًا ما يجد الناس صعوبة في إعداده داخل المنزل، فسوف نقوم بإزالة هذه الصعوبة بعد عرضنا لهذا المقال.

طريقة عمل الكريم كراميل

يعتبر الكريم كراميل من الذ الحلويات التي لها شعبية كبيرة جداً والتي يحبها الكبار والصغار، إليكم أسهل طريقة تحضير للكريم كراميل بنفس طريقة المحلات بهذا الشكل الآتي ذكره:

مقادير كريم كراميل

2 بيض.

نصف لتر من الحليب البارد.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وملعقة كبيرة من الفانيلا.

مقادير الكراميل

سكر.

ماء.

طريقة عمل كريم كراميل الأصلية

أولًا نقوم بإحضار حوالي أربع قوالب صغيرة الحجم، ومن ثم نضع في كل قالب ملعقة صغيرة من السكر، وذلك بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الماء.

بعد ذلك تأتي خطوة وضع هذه القوالب داخل الفرن لفترة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة، حتى نتحصل على لون الكراميل الذهبي، ومن بعدها نترك هذه القوالب جانبًا، حتى تبرد تمامًا.

ثم نقوم بوضع بيضتين وملعقة كبيرة من الفانيلا وملعقة صغيرة من عصير الليمون داخل خلاط كهربائي، فيجب ضرب هذه المكونات بشكل جيد، حتى نتحصل على قوام متجانس.

بعد ذلك نقوم بإضافة نصف لتر الحليب مع 3 ملاعق كبيرة من السكر داخل الخلاط الكهربائي، وذلك مع الخلط باستمرار.

ومن بعدها نقوم بوضع هذا الخليط داخل القوالب، وذلك من خلال وضع داخل مصفاة.

وبعد ذلك نقوم برص هذه القوالب داخل صينية، ومن ثم نقوم بوضعها داخل الفرن ممتلئ بالماء المغلي الذي يغطي نصف الصينية بشكل مقرب.

ثم نقوم بوضع القوالب داخل الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة متوسطة. حتى تمام نضج الكريم كراميل، ويتم اختبار النضج من خلال وضع عود خشب داخله.

بعد ذلك نقوم بوضع كريم كراميل داخل الثلاجة. ومن بعدها يتم قلبه، وبذلك يكون جاهزًا للتناول، ويقدم باردًا.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم بصورة مفصلة عن كل ما يدار حول طريقة عمل الكريم كراميل داخل المنزل. بنفس طريقة المحلات، وبذلك نقول وداعًا لشراء الكريم كراميل من الخارج. فأصبح من السهل إعداده داخل المنزل.