نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ لو قدامك 30 كيلو ثوم هتقشريهم في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ من السهل أن يتم ومن خلال أن تتبع ربة المنزل خطوات بسيطة تساعدها في أن تقوم بالتقشير وفي منتهى السرعة لأكبر كمية ممكنة من الثوم وخلال أقل وقت ممكن تكون الكمية المطلوبة من الثوم والمراد إدخالها في الوصفة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الطرق التي تنجز كثيرا في عمل وصفات متميزة بنكهة الثوم.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

من خلال اتباع الخطوات الآتية لكل طريقة تختار ربة المنزل ما يتناسب معها للطريقة التي تفضل أن تقوم باتباعها والتي عن طريقها سيكون أمر تقشير الثوم بالنسبة لها من الأمور السلسة السريعة وهذا ما يساعدها كثيرا في إنجاز مهام المطبخ بكل سهولة دون تعطيل، حيث نقدم أهم الخطوات لطرق ممتازة جدا وبسيطة ومتاحة للجميع تساعد في انزلاق القشور سريع من فوق فصوص الثوم.

تقشير الثوم بسرعة باستعمال كيس بلاستيك

هناك بعض الخطوات البسيطة، والتي من خلالها من الممكن أن تتم خطوة تقشير الثوم، وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال استعمال كيس بلاستيك ستكون كمية الثوم متاحة ومتوفرة ومن السهل استعمالها، وأهم تلك الخطوات ما يلي:

الخطوة الأولى تكون باستعمال الكيس المناسب ونضع فيه كمية الثوم المطلوبة للتقشير.

لا بد وأن تكون كل الفصوص للثوم متباعدة عن بعضها للتيسير من خطوة التقشير.

الخطوة التالية تكون بالتقشير السريع حيث تنزلق القشور للثوم بسهولة، ومن الممكن بعدها استعمال الثوم وتخزينه أيضا.

طريقة الماء لتقشير الثوم

من الممكن أن تتم خطوة التقشير للثوم من خلال اتباع بعض الخطوات التي نذكرها على هذا النحو الآتي:

الخطوة الأولى تكون من خلال وضع الماء البارد في وعاء عميق.

الخطوة التالية تكون باستعمال الثوم ووضعه مباشرة في الماء.

الثوم يكون من السهل تقشيره من خلال تلك الطريقة.

تقشير الثوم باستعمال الملح

من الممكن أن نستخدم الملح للحصول على الثوم مقشر سريعا، ومن أهم الخطوات التي من الممكن أن نتبعها للتقشير فرك الثوم بالملح ومن يتم الضغط على الثوم بالسكين وستلاحظي التقشير السريع للثوم وفي أقل وقت ممكن.