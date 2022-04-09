نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة الحلواني أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها وسر لونها الذهبي وطعمها اللذيذ الطري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكنافة بالقشطة من الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها اللذيذ وهي من الحلويات التي تقدم على الموائد في رمضان وخاصة بلاد الشام وهي تحتوي على نسبة عالية من السكريات وينصح بتناولها باعتدال، وتباع في المحلات بأسعار مرتفعة واليوم نقدم لكم طرق مختلفة لعملها في البيت بكل سهولة وبطعم أحلى من الجاهزة فتابعونا.

تعتبر الكنافه اشهر الحلويات التى يمكن تحضيرها داخل المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة وضمان الطعم اللذيذ لها فإنها حلوى متكاملة غنيه يستفيد منها الجسم وتساعد على التركيز وتمنع الشعور بلاكتئاب، كما أنها سهلة الهضم خاصه للاطفال فإنها تتمتع بمذاق متميز ولها العديد من الحشوات والتزين المختلف الذى يعطى الكنافة طعم رائع .

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

تعتبر القشطة من أهم الحلوى اللذيذة التى تدخل فى العديد من الحلويات الشهيرة منها الكنافة بالقشطة، فهى تتكون من 2 كوب من الحليب وملعقة كبيرة من اللبن البودرة و ملعقة كبيرة من السكر وفانليا وملعقة كبيرة من النشا، وكوب من القشطة، نحضر الكنافة ونفتتها ثم نضيف إليها السمنه توضع نصف الكنافه داخل صنيه ثم توضع القشطه ونفردها جيداً ثم نضع باقي الكنافه وتدخل الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي ثم تسقى بالعسل وتقدم بالهنا .

المكونات:

نصف كيلو كنافة.

نصف كوب سكر بودرة.

علبة من القشطة.

3 ملاعق كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة بودرة كريمة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات الشربات:

3 كوب سكر.

كوب وربع ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة سمنة.

طريقة التحضير:

في البداية سوف نقوم بتحضير القشطة عن طريق تذويب النشا في كمية بسيطة من الحليب ثم نضيف الفانيليا والبودرة ونقلب. يضاف هذا الخليط على الحليب الدافئ ويرفع على نار متوسطة للحصول على قوام كثيف نرفعه من النار ونضع القشطة. ونستمر في التقليب ثم يوضع جانبا لكي يبرد تماما والآن نجهز الشربات من خلال وضع السكر والماء في وعاء ويرفع على نار عالية حتى الغليان. بعد ذلك نضيف عصير الليمون مع العسل ونخفض النار لمدة 7 دقائق ثم نضع الفانيليا ويوضع جانبا ثم نجهز الكنافة. نحضر صينية وندهنها بالسمنة ثم نذوب كمية مناسبة من السمنة ونضيفها على الكنافة مع السكر البودرة ونقلب جيدا. نفرد نصف كمية الكنافة في الصينية وفوقها القشطة ويجب ترك الأطراف بدون حشوة ثم نضع باقي كمية الكنافة على الوجه. ندخل الصينية إلى فرن ساخن حتى تحمر وتنضج وعندما تخرج من الفرن نضع الشربات البارد عليها ونتركها مكشوفة. هذه الطريقة تجعل الكنافة مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل وطعمها يكون مثل الجاهزة ثم تقطع وتقدم وهي باردة.

طريقة عمل القشطة الكذابة

المكونات:

لتر ونصف من الحليب.

4 ملاعق نشا.

ملعقة خل.

نصف كوب قشطة.

كوب لبن بودرة.

طريقة التحضير:

نضع نصف كيلو من اللبن في وعاء والجزء الأخر في قدر مختلف وعلى المقدار الأول نضيف القشطة والحليب البودرة. ونقلب حتى تتجانس المكونات وعلى الجزء الأخر يوضع الخل ونرفعه على النار حتى الغليان ثم يصفي جيدا للتخلص من الشرش. نخلط جميع المكونات مع بعض جيدا للحصول على القشطة الكذابة بقوام مميز وطعم رهيب زي الجاهزة وأحلى.

سر نجاح الكنافة مثل المحلات

أولا يجب أن نستخدم نوع سمنة جيد ومن الأفضل أن تكون بلدي نضع الكنافة في الفريزر طوال الليل حتى تصبح سهلة التكسير.

نفرمها في المطحنة أو نقطعها ونضيف عليها السمنة المذابة مع السكر البودرة لكي تأخذ اللون الذهبي المحمر واحرصي على عدم وصول الحشوة إلى الأطراف حتى لا تحترق.

تعد الكنافه بالقشطه من الحلويات الشهيرة التى تقدم فى المناسبات العائلية، كما أنها مفيدة للجسم ولها طعم متميز ومذاق طيب، فمن الممكن تحضير الكنافه بالقشطه داخل المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة وضمان الطعم الجيد لها، أولا نحضر الكنافه المحمصة بالذبدة ومسقيه بالعسل، ثم نقوم بإحضار القشطة، نضع نصف الكنافه داخل صنية ونضغط عليها حتى تتماسك جيدا ثم نضيف القشطة ونفردها ثم نضيف باقي الكنافه ونضغط عليها، بهذه الطريقة تحصلين على اجمل قطعة حلويات بطعم لذيذ .